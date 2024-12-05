Aile Hekimleri Grevde! - Son Dakika
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Soğuk Haber

Aile Hekimleri Grevde!

Aile Hekimleri Grevde!

Aile hekimleri 2-6 Aralık'ta iş bırakacak, vatandaşlar muayene işlemlerini merak ediyor.

05.12.2024 06:10
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Sağlık ocaklarının hizmet verip vermediği ve bu süreçte hasta muayene işlemlerinin nasıl ilerlediği konusunda vatandaşların kafasında birçok soru işareti oluştu. Bu gelişmelerin ardından, yetkililerden konuya ilişkin bir açıklama geldi. Vatandaşlar, aile hekimlerinin bugün çalışıp çalışmadığını merak ediyor. Sağlık Ocağından randevu alan birçok kişi bu konu hakkında bir araştırma yapıyor. Aile hekimleri bugün hastaları muayene edecek mi? Sağlık ocakları grevde mi? Detaylar haberimizde...

SAĞLIK OCAKLARI GREVDE Mİ?

Adana Tabip Odası, Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF), Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN), Aile Sağlığı Çalışanları Ebe ve Hemşire Dernekleri Federasyonu (ASEF), Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası, Birlik Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası, Genel Sağlık İş, Hekim Birliği Sendikası, Hekim Sen, Hürriyetçi Sağlık Sen, Sağlık Çalışanlarına Hak Ve Mücadele Derneği (SAHADER), Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİMSEN), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Tabip Sen, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (TÜMRAD-DER), Türk Tabipleri Birliği (TTB) ile Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD)'dan oluşan Adana Sağlık Platformu; ortak karar alarak 2-6 Aralık tarihlerinde Aile Hekimlerinin çalışmayarak iş bırakacağını duyurdu.

Aile Hekimleri Grevde!

AİLE HEKİMLERİ BUGÜN ÇALIŞIYOR MU?

Birçok sendika 2-6 Aralık tarihleri arasında Aile Hekimlerinin çalışmayarak iş bırakacağını duyurdu.

Soğuk Haber, Aralık, Son Dakika

Son Dakika Soğuk Haber Aile Hekimleri Grevde! - Son Dakika

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