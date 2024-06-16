Kurban Etinin Yumuşak Olması İçin İpuçları ve Kavurma Tarifi - Son Dakika
Üye Girişi
Soğuk Haber

Kurban Etinin Yumuşak Olması İçin İpuçları ve Kavurma Tarifi

Kurban Bayramı'nda kavurma yaparken etin yumuşak olması için doğru et seçimi, marinasyon, pişirme tekniği ve dinlendirme gibi püf noktalara dikkat etmek önemlidir. Bu haberde, kurban etinin nasıl yumuşak olacağı ve lezzetli kavurma tarifi detaylarıyla anlatılmaktadır.

16.06.2024 09:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban etinin sert olmaması için ne yapmalı? En yumuşak kavurma hangi etten yapılır? Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte, yumuşak kavurma tarifi ve mangalda kurban eti yumuşak olur mu soruları gündeme geliyor. Lezzetli kavurma nasıl yapılır? Kurban eti nasıl yumuşak olur? Detaylar haberimizdedir…

KURBAN KAVURMASI NASIL YUMUŞAK OLUR?

Kurban kavurması yaparken etin yumuşak olması için bazı püf noktalara dikkat etmek önemlidir.

Doğru Et Seçimi: Etin yumuşak olması için kaliteli ve doğru parça seçimi önemlidir. Genellikle sırt, but veya kol gibi daha az lifli ve yağlı olan bölgeler tercih edilir.

Marine Etme: Etin yumuşak olması için önceden marine edilmesi faydalı olabilir. Marine işlemi için yoğun asit içeren bir karışım veya doğal marinasyon sosları kullanılabilir. Limon suyu, yoğurt, sirke gibi asitli maddeler etin liflerini parçalayarak yumuşamasını sağlar.

Pişirme Tekniği: Kavurma yaparken eti düşük ateşte ve yavaşça pişirmek, etin yumuşak kalmasına yardımcı olur. Ayrıca etin sulu kalması için ara sıra üzerine bir miktar su eklemek veya kendi suyunda pişirmek de önemlidir.

Dinlendirme: Et piştikten sonra dinlendirme süresi de önemlidir. Dinlendirme işlemi, etin suyunun çekilmesini engeller ve daha yumuşak olmasını sağlar. Dinlendirme için genellikle etin üzerine alüminyum folyo örtülerek 10-15 dakika bekletilir.

Doğru Pişirme Süresi: Etin tam olarak piştiğinden emin olmak için pişirme süresine dikkat etmek önemlidir. Etin fazla pişmesi, sertleşmesine neden olabilir, bu nedenle pişirme süresini kontrol altında tutmak önemlidir.

KURBAN ETİ KAVURMA TARİFİ

Malzemeler:

  • 1 kg kurban eti (but veya sırt kısmı tercih edilebilir)
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 2 orta boy soğan
  • 3 diş sarımsak
  • Tuz
  • Karabiber
  • Pul biber (isteğe bağlı)
  • Kimyon (isteğe bağlı)
  • Kekik (isteğe bağlı)
  • Limon suyu veya nar ekşisi (etin marine edilmesi için)

Yapılışı:

  • Öncelikle kurban etini uygun boyutlarda doğrayın. Daha sonra derin bir kabın içerisine alarak üzerine limon suyu veya nar ekşisi ekleyerek marine edin. Marine işlemi için en az 1-2 saat bekletmek yeterlidir.
  • Marine işlemi tamamlandıktan sonra eti süzgece alarak fazla suyunun süzülmesini sağlayın.
  • Bir tavada sıvı yağı kızdırın. Doğradığınız soğanları ve ezilmiş sarımsakları tavaya ekleyerek kavurun.
  • Soğanlar pembeleşmeye başladığında marine ettiğiniz kurban etini tavaya ilave edin. Etlerin her tarafı eşit şekilde kızarana kadar orta ateşte soteleyin.
  • Etler kavrulduktan sonra üzerine tuz, karabiber ve isteğe bağlı olarak pul biber, kimyon ve kekik ekleyin. Tüm baharatları ete yedirerek kavurma işlemine devam edin.
  • Etler yumuşayıp suyunu çekene kadar pişirin. Pişme süresi etin büyüklüğüne ve tercih ettiğiniz kıvama göre değişebilir. Etlerin kurumaması için gerektiğinde az miktarda su ekleyebilirsiniz.
  • Pişen kurban eti kavurmasını sıcak olarak servis edin. Yanında pilav veya salata ile servis yapabilirsiniz.

Kurban Bayramı, Kurban, Yemek, Soğuk Haber, Son Dakika

Son Dakika Soğuk Haber Kurban Etinin Yumuşak Olması İçin İpuçları ve Kavurma Tarifi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:24 Özel’den Erdoğan’ın “İadeiziyareti hazmedemediler“ sözlerine yanıt gecikmedi Özel'den Erdoğan'ın "İadeiziyareti hazmedemediler" sözlerine yanıt gecikmedi
08:59 Kaçan boğa binanın çatısına çıktı Sahipleri bin bir zorlukla yakaladı Kaçan boğa binanın çatısına çıktı! Sahipleri bin bir zorlukla yakaladı
08:17 Kariye Camii’nde 79 yıl aradan sonra ilk bayram namazı kılındı Kariye Camii'nde 79 yıl aradan sonra ilk bayram namazı kılındı
08:08 Gaziantep’te katliam 5 kişiyi öldürüp aynı silahla intihar etti Gaziantep'te katliam! 5 kişiyi öldürüp aynı silahla intihar etti
07:28 Cumhur İttifakı’nda çatlak mı var Devlet Bahçeli’den bayram sabahı çok net mesaj Cumhur İttifakı'nda çatlak mı var? Devlet Bahçeli'den bayram sabahı çok net mesaj
09:24 Bakan Uraloğlu duyurdu İşte bayram tatilinde ulaşımın ücretsiz olacağı yerler Bakan Uraloğlu duyurdu! İşte bayram tatilinde ulaşımın ücretsiz olacağı yerler
08:42 Cezaevinden çıkan Nihal Candan doğum gününü kutladı Yazdığı not fotoğrafın önüne geçti Cezaevinden çıkan Nihal Candan doğum gününü kutladı! Yazdığı not fotoğrafın önüne geçti
07:56 Kirli Sepeti dizisinden bir ayrılık daha Bestemsu Özdemir ekibe veda etti Kirli Sepeti dizisinden bir ayrılık daha! Bestemsu Özdemir ekibe veda etti
23:57 Denize düşen kızını kurtarmak isteyen baba hayatını kaybetti Denize düşen kızını kurtarmak isteyen baba hayatını kaybetti
23:44 İtalya, Arnavutluk sürprizine izin vermedi: 2-1 İtalya, Arnavutluk sürprizine izin vermedi: 2-1
23:15 Adalarda elektrikli araç dönemi başladı Adalarda elektrikli araç dönemi başladı
23:03 Ersan Şen’den Eylem Tok’un oğluyla ilgili tepki çeken sözler Ersan Şen'den Eylem Tok'un oğluyla ilgili tepki çeken sözler
22:53 İtalya maçında sakatlanan milli futbolcu Ozan Kabak, ameliyat oldu İtalya maçında sakatlanan milli futbolcu Ozan Kabak, ameliyat oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2024 09:59:30. #1.13#
SON DAKİKA: Kurban Etinin Yumuşak Olması İçin İpuçları ve Kavurma Tarifi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement