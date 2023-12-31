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O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında Hadise yer almayacak - Son Dakika
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O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında Hadise yer almayacak

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının çekimlerinde Hadise'nin yer almayacağı açıklandı. Programda jüri kadrosunda Meryem Uzerli, Murat Boz ve Ebru Gündeş bulunacak. İlk görüntülerde Ebru Gündeş ve Murat Boz'un dans ettiği görüldü. Yarışmada Devrim Özkan, Kubat, Müjde Devrim ve Enis Arıkan gibi isimler sahneye çıkacak.

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında Hadise yer almayacak
31.12.2023 - 20:01,
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Bir yılbaşı klasiği haline gelen O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının çekimlerinden renkli kareler geldi. Yılbaşı için Beyaz Show yapmak isteyen ancak sonra vazgeçen Acun Ilıcalı, bu sefer sunucu koltuğuna Beyazıt Öztürk oturacak. Acun Ilıcalı da Beyaz'ın yerine jüri koltuğunda yer alacak. Peki, O Ses Türkiye Yılbaşı Hadise yok mu? O Ses Türkiye Yılbaşı Hadise neden yok, sebebi ne?

O SES TÜRKİYE YILBAŞI HADİSE YOK MU?

O Ses Yılbaşı Özel programının jüri kadrosunda Meryem Uzerli, Murat Boz ve Ebru Gündeş olacak. Buna göre O Ses Türkiye Yılbaşı programında Hadise olmayacak. İlk görüntülerin geldiği çekimde Ebru Gündeş ve Murat Boz'un sarmaş dolaş dans etti. Murat Boz'un siyah takım, Ebru Gündeş'in siyah tulum giydiği çekimde Meryem Uzerli'nin altın sarısı elbisesi göz kamaştırdı. Yarışmada bu yıl Devrim Özkan, Kubat, Müjde Devrim ve Enis Arıkan gibi isimler sahneye çıkacak.

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