TRT Spor'da Bugün Hangi Maçlar Var? - Son Dakika
Üye Girişi
Soğuk Haber

TRT Spor'da Bugün Hangi Maçlar Var?

TRT Spor\'da Bugün Hangi Maçlar Var?

2 Aralık'ta TRT Spor'da Sakaryaspor-Boluspor maçı saat 20:00'de yayınlanacak.

02.12.2024 07:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TRT Spor'da bugün hangi maçlar var? 2 Aralık'ta TRT Spor'un canlı yayın akışı merak konusu oldu. TRT Spor frekans ve uydu ayarları araştırılırken bu akşam hangi maçlar olduğu araştırılıyor. TRT Spor yayın akışı 2 Aralık! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki!

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

07:00 İLK BASKI

08:55 Spor Takvimi

09:00 İŞİTME ENGELLİLER SPOR BÜLTENİ

09:15 TRENDYOL 1. LİG ÖZETLER

09:45 TRENDYOL SÜPER LİG ÖZETLER

10:00 SPOR BÜLTENİ

11:00 SPOR MANŞET

12:30 GÜN ORTASI

13:30 TRENDYOL 1. LİG ÖZETLER

14:00 SPOR STÜDYOSU

16:00 GÜNDEM FUTBOL

17:30 DÜNYADAN SPOR

18:00 SPOR MERKEZİ

20:00 Sakaryaspor- Boluspor maçı

TRT Spor'da Bugün Hangi Maçlar Var?

BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?

Sakaryaspor-Boluspor maçı, 02 Aralık Pazartesi günü saat 20:00 oynanacak.

Sakaryaspor, Etkinlikler, Soğuk Haber, Boluspor, TRT Spor, Aralık, Futbol, Medya, Spor, Trt, Son Dakika

Son Dakika Soğuk Haber TRT Spor'da Bugün Hangi Maçlar Var? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

07:40 Tel Rıfat’taki ilerleyişini sürdüren Suriye Milli Ordusu, kritik ilçeyi Esed’in elinden aldı Tel Rıfat'taki ilerleyişini sürdüren Suriye Milli Ordusu, kritik ilçeyi Esed'in elinden aldı
07:23 Türkmenler, Tel Rıfat’a mehter marşıyla girdi Türkmenler, Tel Rıfat'a mehter marşıyla girdi
07:20 Saadet Partisi ekonomi politikalarını 23 yıl sonra yazar kasa atarak protesto etti Saadet Partisi ekonomi politikalarını 23 yıl sonra yazar kasa atarak protesto etti
07:01 Beyaz Saray: Muhaliflerin Suriye’deki ilerleyişi Rusya ve İran’ın zayıfladığını gösteriyor Beyaz Saray: Muhaliflerin Suriye'deki ilerleyişi Rusya ve İran'ın zayıfladığını gösteriyor
06:16 ABD Başkanı Biden sözünden döndü, oğlu Hunter Biden’ı affetti ABD Başkanı Biden sözünden döndü, oğlu Hunter Biden'ı affetti
13:51 Rejim karşıtı Suriye Milli Ordusu, Kuveyris Askeri Havaalanı’nı ele geçirdi Rejim karşıtı Suriye Milli Ordusu, Kuveyris Askeri Havaalanı'nı ele geçirdi
13:20 Halep Havalimanı’ndaki Rusya bayrağını indiren muhalif asker: Köpek gibi kaçtılar buradan Halep Havalimanı'ndaki Rusya bayrağını indiren muhalif asker: Köpek gibi kaçtılar buradan
13:09 Kimlik numarası yüzünden başı dertten kurtulmuyor Katil de oldu hamile de kaldı Kimlik numarası yüzünden başı dertten kurtulmuyor! Katil de oldu hamile de kaldı
12:38 Silahlı muhalif gruplar 8 yıl sonra Halep’te meydana bayrak çekti Silahlı muhalif gruplar 8 yıl sonra Halep'te meydana bayrak çekti
12:19 İstanbul’da bir garip olay: Çorbacıda kendini vurdu, işletmeci kameranın fişini çekti İstanbul'da bir garip olay: Çorbacıda kendini vurdu, işletmeci kameranın fişini çekti
11:31 Halep ve İdlib’i rejim güçlerinden alan muhalif gruplar Hama kent merkezine ulaştı Halep ve İdlib'i rejim güçlerinden alan muhalif gruplar Hama kent merkezine ulaştı
11:26 Amerikan Hastanesi Başhekimi İsmail Bozkurt’un son görüntüleri ortaya çıktı Amerikan Hastanesi Başhekimi İsmail Bozkurt'un son görüntüleri ortaya çıktı
11:16 Vedat Milor’un azarladığı lokantaya müşteriler akın etti Vedat Milor'un azarladığı lokantaya müşteriler akın etti
10:57 İstanbul’un göbeğinde tornavidalı “dedikodu“ kavgası İstanbul'un göbeğinde tornavidalı "dedikodu" kavgası
10:52 Güvenlik kaynakları: Suriye rejimi PKKYPG’ye alan açtı Güvenlik kaynakları: Suriye rejimi PKK/YPG'ye alan açtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2024 08:18:27. #1.13#
SON DAKİKA: TRT Spor'da Bugün Hangi Maçlar Var? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.