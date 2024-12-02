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TRT Spor'da bugün hangi maçlar var? 2 Aralık'ta TRT Spor'un canlı yayın akışı merak konusu oldu. TRT Spor frekans ve uydu ayarları araştırılırken bu akşam hangi maçlar olduğu araştırılıyor. TRT Spor yayın akışı 2 Aralık! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki!

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

07:00 İLK BASKI

08:55 Spor Takvimi

09:00 İŞİTME ENGELLİLER SPOR BÜLTENİ

09:15 TRENDYOL 1. LİG ÖZETLER

09:45 TRENDYOL SÜPER LİG ÖZETLER

10:00 SPOR BÜLTENİ

11:00 SPOR MANŞET

12:30 GÜN ORTASI

13:30 TRENDYOL 1. LİG ÖZETLER

14:00 SPOR STÜDYOSU

16:00 GÜNDEM FUTBOL

17:30 DÜNYADAN SPOR

18:00 SPOR MERKEZİ

20:00 Sakaryaspor- Boluspor maçı

BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?

Sakaryaspor-Boluspor maçı, 02 Aralık Pazartesi günü saat 20:00 oynanacak.