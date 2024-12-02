TRT Spor'da bugün hangi maçlar var? 2 Aralık'ta TRT Spor'un canlı yayın akışı merak konusu oldu. TRT Spor frekans ve uydu ayarları araştırılırken bu akşam hangi maçlar olduğu araştırılıyor. TRT Spor yayın akışı 2 Aralık! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki!
07:00 İLK BASKI
08:55 Spor Takvimi
09:00 İŞİTME ENGELLİLER SPOR BÜLTENİ
09:15 TRENDYOL 1. LİG ÖZETLER
09:45 TRENDYOL SÜPER LİG ÖZETLER
10:00 SPOR BÜLTENİ
11:00 SPOR MANŞET
12:30 GÜN ORTASI
13:30 TRENDYOL 1. LİG ÖZETLER
14:00 SPOR STÜDYOSU
16:00 GÜNDEM FUTBOL
17:30 DÜNYADAN SPOR
18:00 SPOR MERKEZİ
20:00 Sakaryaspor- Boluspor maçı
Sakaryaspor-Boluspor maçı, 02 Aralık Pazartesi günü saat 20:00 oynanacak.
Son Dakika › Soğuk Haber › TRT Spor'da Bugün Hangi Maçlar Var? - Son Dakika
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