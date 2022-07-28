Erol Bulut: "Forvet, kanat ve orta saha transferi düşünüyoruz" - Son Dakika
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Erol Bulut: "Forvet, kanat ve orta saha transferi düşünüyoruz"

28.07.2022 03:46
Erol Bulut: "Forvet, kanat ve orta saha transferi düşünüyoruz"

- Erol Bulut: "Forvet, kanat ve orta saha transferi düşünüyoruz" Gaziantep FK hazırlıklarına tesislerinde devam ediyor Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut: "Genel anlamda olumlu bir kamp dönemi geçirdik" Gaziantep Futbol Kulübü, yeni sezon hazırlıklarına tesislerinde yaptığı antrenmanla...

- Erol Bulut: "Forvet, kanat ve orta saha transferi düşünüyoruz"

Gaziantep FK hazırlıklarına tesislerinde devam ediyor

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut:

"Genel anlamda olumlu bir kamp dönemi geçirdik"

GAZİANTEP - Gaziantep Futbol Kulübü, yeni sezon hazırlıklarına tesislerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini söyleyerek, "Son dönemde iyi transferler yaptık ama hala forvet, kanat ve orta saha transferi düşünüyoruz" dedi.

Gaziantep Futbol Kulübü, yeni sezon hazırlıklarına akşam saatlerinde tesislerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, yeni sezona hazır girebilmek adına iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini söyledi.

"Genel anlamda olumlu bir kamp dönemi geçirdik"

Sezona Haziran ayı ortalarından itibaren başladıklarını söyleyen Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, "Yeni sezon çalışmalarımıza 19 Haziran'da başlamıştık. İlk bir haftalık süreç Gaziantep'te geçti. Sonrasında çalışmalarımıza Bolu'da devam ettik. Kamp sürecinde hazırlık maçları oynadık. İyi bir hazırlık dönemi geçirdik diyebiliriz. Son olarak da Topuk Yaylası'nda bir kamp yaptık. Genel anlamda kamp olumlu geçti diyebilirim. Kazandığımız ve kaybettiğimiz hazırlık maçları oldu. Kaybettiğimiz maçlarda eksiklerimizi net görebildik" dedi.

"Son dönemde takımımıza iyi isimler de katıldı"

Takıma önemli takviyeler yaptıklarını ama transfer konusunda biraz geç kaldıklarını söyleyen Erol Bulut, "Kamp sürecinde yaptığımız transferler oldu. Transfer konusunda biraz geç kaldığımız da doğru. Ben bunu daha önce de söylemiştim. Çünkü transfer çok hassas bir konu. Transferin erken gelmesi takıma uyum sağlama açısından çok önemli. O noktada biraz geç kaldığımızı söyleyebiliriz. Ama sonuçta transfer komitemiz ve sportif direktörümüz elinden geleni en iyisini yapmaya çalışıyor. Son dönemde takımımıza iyi isimler de katıldı. Mustafa Eskihallaç, Abdulkadir Parmak, Markaoviç gibi iyi isimleri kadromuza kattık" ifadelerine yer verdi.

"Takım hazır ama yeni transferlerin alışması biraz sürecek"

Lige kısa süre kala takımın iyi durumda olduğunu da dile getiren Bulut, "Lige 10 günlük bir zaman kaldı. Takım genel anlamda iyi bir durumda. Ama yeni transferlerin takıma alışması birkaç hafta sürecek. Yeni transferlerin kondisyon açısından da takma biraz alışması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Forvet, kanat ve orta saha transferi düşünüyoruz"

Yeni sezonda iyi bir takım kurarak ligi iyi bir noktada bitirmek istediklerini ve bu yönde transfer çalışmalarının da devam ettiğini aktaran Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, "Bu sene iyi bir Gaziantep takımı kurmak ve göstermek istiyoruz. Transfer konusunda önümüzde daha süreç var. Süreç içerisinde 2 veya 3 transfer daha gelebilir. Bu konuda transfer komitemiz ve sportif direktörümüz çalışıyor. Umudumuz isteğimiz transferlerin en kısa sürede takılma katılmasıdır. Mevki olarak da baktığımızda hücum bölgesine transfer yapmayı düşünüyoruz. Forvet, kanat ve orta saha transferi düşünüyoruz" diye konuştu.

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Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut: 'Lige hazır değiliz' Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut: 'Lige hazır değiliz' Erol Bulut: 'Forvet, kanat ve orta saha transferi düşünüyoruz' Erol Bulut: 'Forvet, kanat ve orta saha transferi düşünüyoruz'
Kaynak: İHA

Gaziantep FK, Erol Bulut, Gaziantep, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erol Bulut: 'Forvet, kanat ve orta saha transferi düşünüyoruz' - Son Dakika

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