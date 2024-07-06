1-0 öne geçtiği maçta Hollanda\'ya 2-1 mağlup olan A Milli Takımımız, EURO 2024\'e veda etti

Spor

"A Milli Takım\'da en çok hangi oyuncuları beğeniyorsunuz?" sorusunu düşünmeden yanıtladı

A Milli Takımımız, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde Hollanda ile kozlarını paylaştı. Ay-yıldızlılar, Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçta 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-1 mağlup ayrılarak turnuvaya veda etti.

SAMET İLE ÖNE GEÇTİK

Müsabakada ilk gol 35. dakikada geldi. Arda Güler'in ortasına kale sahasında düzgün bir kafa vuruşu yapan Samet Akaydin, topu ağlara gönderdi ve takımımızı 1-0 öne geçirdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADI

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde Hollanda ile karşılaşan A Milli Futbol Takımımız, Samet Akaydin'in attığı golle 1-0 öne geçti. Maçı tribünden izleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samet'in golüyle büyük sevinç yaşadı. O anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı.

ARDA GÜLER TARİHE GEÇTİ

A Milli Takımımızın Hollanda karşısında Samet Akaydin ile bulduğu golde asisti yapan isim olan genç yıldızımız Arda Güler, turnuvadaki ikinci asistini yaparak Avrupa Şampiyonaları tarihinde sadece 1'den fazla asist yapan 4 genç futbolcudan biri oldu.

HOLLANDA MAÇI ÇEVİRDİ

70. dakikada Stefan de Vrij ile eşitliği yakalayan Hollanda, 76. dakikada Cody Gakpo ile bir gol daha bularak A Milli Takımımız karşısında 1-0 yenik durumdan 2-1 öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca yarı finale yükselen taraf Hollanda oldu. Millilerin EURO 2024 macerası ise sona erdi.

RAKİPLERİ İNGİLTERE

A Milli Futbol Takımımızı 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup ederek yarı finale yükselen Hollanda, bu turda İsviçre'yi penaltılarda eleyen İngiltere'nin rakibi oldu. Yarı final karşılaşması 10 Temmuz'da Dortmund'da oynanacak. Avrupa Şampiyonası'nda final heyecanı ise 14 Temmuz'da yaşanacak.

MAÇ ÖNCESİNDE TARAFTARLARIMIZ GÖZALTINA ALDI

Maç öncesinde Berlin'de yoğun güvenlik önlemi alan polis ekipleri, Türk taraftarlara toplu yürümek yerine küçük gruplar halinde hareket etmeleri yönünde uyarıda bulundu. Bozkurt selamı veren Türk taraftarlar polis tarafından durduruldu. Ekipler, daha sonra bazı Türk taraftarları gözaltına aldı.