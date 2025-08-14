1. Lig 3 ve 4. Haftanın Maç Programı Açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol 1. Lig'in 3 ve 4. haftasında oynanacak maçların programını açıkladı.

Trendyol 1. Lig'in 3 ve 4. haftasında oynanacak müsabakaların programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre 1. Lig'de 3 ve 4. haftaların programı şu şekilde:

3. hafta:

22 Ağustos 2025 Cuma

21.30 Çorum FK - Sarıyer

23 Ağustos 2025 Cumartesi

16.30 Bandırmaspor - Adana Demirspor

19.00 Esenler Erokspor - Serikspor

21.30 Iğdır FK - Vanspor FK

21.30 Bodrum FK - Sakaryaspor

24 Ağustos 2025 Pazar

19.00 Boluspor - Ankara Keçiörengücü

19.00 Erzurumspor FK - Pendikspor

21.30 Amed SF - Sivasspor

21.30 Ümraniyespor - Hatayspor

25 Ağustos 2025 Pazartesi

21.30 İstanbulspor - Manisa FK

4. hafta:

29 Ağustos 2025 Cuma

19.00 Vanspor FK - Bandırmaspor

21.30 Sarıyer - Erzurumspor FK

30 Ağustos 2025 Cumartesi

19.00 Ümraniyespor - Esenler Erokspor

19.00 Sakaryaspor - Boluspor

21.30 Manisa FK - Iğdır FK

21.30 Hatayspor - İstanbulspor

31 Ağustos 2025 Pazar

16.30 Ankara Keçiörengücü - Çorum FK

19.00 Pendikspor - Sivasspor

21.30 Adana Demirspor - Amed SF

21.30 Serikspor - Bodrum FK - İSTANBUL