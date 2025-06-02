1. Lig'e Yükselen Takımlar Belli Oldu

Trendyol 1. Lig'de 2025-26 sezonunda Süper Lig'e çıkma mücadelesi verecek son takım Artı Değer Vanspor oldu.

Gelecek sezon 20 takımın katılımıyla oynanacak ligde 3 takım Süper Lig'e çıkacak. Ligin son 5 sırasındaki ekipler ise 2. Lig'e düşecek.

Normal sezon maçlarının 8-11 Ağustos 2025'te başlayacağı lige 29 Aralık 2025'te verilecek aradan sonra 9-12 Ocak 2026'dan itibaren devam edilecek.

Lig aşaması 2 Mayıs 2026'da tamamlanacak ligde daha sonra play-off maçları oynanacak. Ligde 7, 26, 30 ve 34. hafta karşılaşmaları hafta içi yapılacak.

Yükselenler

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta doğrudan 1. Lig vizesi alan Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor, 1. Lig'de ilk kez yer alacak.

Antalya temsilcisini 1. Lig'e taşıyan teknik direktör Mehmet Altıparmak kariyerinin 7. şampiyonluğunu yaşadı. Tecrübeli çalıştırıcı 1. Lig'de Kartalspor, Alanyaspor ve Gaziantep FK'yi Süper Lig'e, Kartalspor, Alanyaspor, Esenler Erokspor ve son olarak Serik Belediyespor ile 1. Lig'e çıktı.

Sarıyer 2004-05'te veda ettiği 1. Lig'de gelecek sezon 25. kez yer alacak.

Play-off finalinde Batman Petrolspor'a penaltı atışları sonucunda üstünlük kuran Artı Değer Vanspor, ilk kez 1. Lig'e yükseldi.

2006-07'den beri profesyonel liglerde yer alan teknik direktör Murat Yıldırım'ın çalıştırdığı Artı Değer Vanspor, 2019-20'den itibaren kesintisiz olarak 2. Lig'de mücadele etti.

Süper Lig'den düşenler

Süper Lig'e veda eden Bodrum FK, Sivasspor, Hatayspor ve Adana Demirspor tekrar 1. Lig'de mücadele edecek. Ligde geçen sezon Süper Lig vizesi alan Bodrum FK, sadece 1 sezon yer aldığı Süper Lig'den düştü.

Sivasspor, 2016-17'de, Hatayspor 2019-2020'de Adana Demirspor da 2020-21'de Süper Lig'e çıktıkları 1. Lig'e döndü.

Bu 7 takım dışında Amed Sportif Faaliyetler, Ankara Keçiörengücü, Bandırmaspor, Boluspor, Çorum FK, Erzurumsspor FK, Esenler Erokspor, Iğdır FK, İstanbulspor, Manisa FK, Pendikspor, Sakaryaspor ve Ümraniyespor da geçen sezon olduğu gibi yollarına 1. Lig'de devam edecek.

1. Lig'de 2025-26 sezonu

Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor ve Artı Değer Vanspor'un ilk kez yer alacağı ligde Sakaryaspor otuz sekizinci, Boluspor otuz üçüncü, Adana Damirspor ile Bandırmaspor otuz ikinci kez mücadele edecek.

Gelecek sezon yer alacak ekiplerin şimdiye kadar 1. Lig'de gösterdikleri performans şöyle:

Takımlar Sezon O G B M A Y P Adana Demirspor 31 1012 439 263 310 1466 1147 1384 Amed Sportif Faaliyetler 1 38 14 15 9 43 35 57 Ankara Keçiörengücü 11 372 138 95 139 507 478 509 Bandırmaspor 31 994 320 299 375 1055 1139 1073 Bodrum FK 2 70 33 20 17 98 56 119 Boluspor 32 1076 437 293 346 1399 1170 1507 Çorum FK 2 72 30 20 22 104 81 110 Erzurumspor FK 6 212 97 61 54 300 214 349 Esenler Erokspor 1 38 13 13 12 53 50 52 Hatayspor 22 702 263 180 259 827 851 881 Iğdır FK 1 38 16 10 12 57 33 58 İstanbulspor 19 632 241 181 210 811 667 834 Manisa FK 4 144 52 37 55 188 183 193 Pendikspor 4 138 56 37 45 204 169 205 Sakaryaspor 37 1226 495 331 400 1454 1297 1607 Sarıyer 24 754 265 254 235 873 749 873 Sivasspor 25 792 301 200 291 857 865 906 Ümraniyespor 8 278 116 73 89 381 330 421

Kaynak: AA