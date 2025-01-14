Loris Karius, yeni takımına imzayı attı - Son Dakika
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Loris Karius, yeni takımına imzayı attı

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Newcastle United ile olan sözleşmesi bitince bonservisini eline alan ve sezonun ilk yarısını boşta geçiren Beşiktaş'ın eski kalecisi Loris Karius, Almanya Bundesliga 2 takımlarından Schalke 04 ile 6 aylık sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlılardan ayrıldıktan sonra gittiği takımlarda forma şansı bulmakta zorlanan Karius, son maçına 24 Şubat 2024'te çıkmıştı.

14.01.2025 17:09
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Bir dönem ülkemizde Beşiktaş forması giyen ve Newcastle United ile olan sözleşmesi sona erdikten sonra sezon başından beri bonservisi elinde olan Alman kaleci Loris Karius'un yeni adresi belli oldu.

SCHALKE'YE SEZON SONUNA KADAR İMZA ATTI

31 yaşındaki file bekçisi Almanya Bundesliga 2 takımlarından Schalke 04'e transfer oldu. Alman kulübü, Karius ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladığını duyurdu.

1 senedir maça çıkmıyordu: Loris Karius, yeni takımına imzayı attı

LORIS KARIUS: SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM

Tecrübeli eldiven, imza töreninde yaptığı açıklamada "Schalke'deki sorumlularla çok iyi görüşmeler yaptım ve takımla antrenman yapmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Schalke 04 tutkulu taraftarlara sahip büyük bir kulüp, Arena'da onlara karşı oynadığımda bunu hep hissettim" diye konuştu.

1 senedir maça çıkmıyordu: Loris Karius, yeni takımına imzayı attı

1 SENEDİR MAÇA ÇIKMIYOR

Öte yandan Loris Karius'un son 5 sezonda 10 maça dahi çıkmamış olması dikkat çekiyor. Geride kalan 2 sezonu Newcastle United'da geçiren 31 yaşındaki file bekçisi, sadece 2 maça çıkmıştı. Karius, 2021-2022 sezonunda ise Liverpool kadrosunda yer almasına rağmen hiç forma giymedi. Tecrübeli eldiven, Beşiktaş sonrası formasını giydiği Union Berlin'de de 5 maçta forma giyebilmişti. Karius, son maçına Newcastle United formasıyla 24 Şubat 2024'te çıkmıştı. Premier Lig maçında Arsenal'e karşı kaleyi koruyan Alman kaleci, 4-1'lik mağlubiyete engel olamamıştı.

1 senedir maça çıkmıyordu: Loris Karius, yeni takımına imzayı attı

BEŞİKTAŞ KARİYERİ

31 yaşındaki kaleci, Newcastle United ile sözleşmesinin sona erdiği geçtiğimiz yazdan bu yana boştaydı. 2018-2020 yılları arasında Beşiktaş forması giyen Loris Karius, siyah beyazlı takımda 67 maç 95 gol yedi ve 14 maçta kalesini gole kapadı. Mart 2020'de siyah-beyazlılardan ayrılarak İngiliz devine geri dönen Karius, daha sonra Union Berlin ve Newcastle United gibi takımlarda oynadı.

Loris Karius, yeni takımına imzayı attı

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Son Dakika Spor Loris Karius, yeni takımına imzayı attı - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Talat Yelbuz:
    8TAŞ LI KOVACEVİC 4 4 Yanıtla
  • Emre Sunay:
    Tecrübeli eldiven mi?? Tecrübe mi kaldı... 4 0 Yanıtla
  • Onur Ünal:
    yazık takıma 0 0 Yanıtla
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