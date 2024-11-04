1 yıllık sakatlıktan dönen Neymar'a bir şok daha - Son Dakika
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Spor

1 yıllık sakatlıktan dönen Neymar'a bir şok daha

1 yıllık sakatlıktan dönen Neymar\'a bir şok daha

Ekim ayında 1 yıllık sakatlığını atlatarak sahalara dönen Neymar, Al Hilal'in AFC Şampiyonlar Ligi'nde Esteghlal'i 3-0 mağlup ettiği maçta yeniden sakatlandı. Brezilyalı yıldız, sakatlığı sebebiyle 1.5 ay forma giyemeyecek.

04.11.2024 23:38
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Al Hilal, AFC Şampiyonlar Ligi'nin 4. hafta maçındaEsteghlal ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi takımda sakatlıktan kısa süre önce dönen dünyaca ünlü Brezilyalı yıldız, yeniden sakatlandı.

1.5 AY YOK

Karşılaşmanın 58. dakikasında oyuna giren Neymar, 87. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı. Brezilyalı yıldız, yaşadığı sakatlık sebebiyle yeşil sahalardan 1.5 ay uzak kalacak.

1 yıllık sakatlıktan dönen Neymar'a bir şok daha

1 YIL SONRA DÖNMÜŞTÜ

Sakatlığını atlatan Neymar, Ekim ayında Asya Şampiyonlar Ligi 3. haftasında oynanan Al Ain maçının 77. dakikada Nasser Al Dawsari'nin yerine oyuna girerek 1 yılı aşan aranın ardından sahalara geri dönmüştü. Brezilyalı yıldız, bu müsabaka öncesinde son olarak geçen sezon yine Asya Şampiyonlar Ligi'nde İran ekibi Nassaji ile oynanan karşılaşmada görev yapmıştı. (3 Ekim 2023)

1 yıllık sakatlıktan dönen Neymar'a bir şok daha

MAÇI AL HILAL KAZANDI

Kingdom Arena'daki maçta ev sahibi Al Hilal, sahadan 3-0'lık skorla galip ayrıldı. Al Hilal'e galibiyeti getiren golleri 15,33 ve 74'te Aleksandar Mitrovic kaydetti. Jorge Jesus'un ekibi bu sezon AFC Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 4 maçın 4'ünü de kazandı. Al Hilal, bu sonucun ardından puanını 12'ye yükseltti. Esteghlal, 3 puanda kaldı.

Suudi Arabistan Pro Lig, Suudi Arabistan, Jorge Jesus, Al Hilal, Neymar, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 1 yıllık sakatlıktan dönen Neymar'a bir şok daha - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • ƒ????? ????¸:
    bmw f30 fibi değerli ama randıman vermiyor :)) 6 0 Yanıtla
  • Emre Acar:
    Dünyadaki 8 milyar insanın 7.5 milyarın hayal bile edemeyeceği parayı 15 dakika kazandı 0 0 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Senin Neyin Futbolcu Bedavadan Para Alıyorsun 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: 1 yıllık sakatlıktan dönen Neymar'a bir şok daha - Son Dakika
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