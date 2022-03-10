10 ilden 21 takım ve 210 sporcu katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

10 ilden 21 takım ve 210 sporcu katıldı

10.03.2022 11:51
10 ilden 21 takım ve 210 sporcu katıldı

Bilecik'te düzenlenen Okul Sporları Voleybol Küçükler Grup Müsabakaları sona erdi.

Bilecik'te düzenlenen Okul Sporları Voleybol Küçükler Grup Müsabakaları sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü organizasyonunda İstasyon Spor Salonu'ndan düzenlenen Voleybol Küçükler Grup Müsabakaları sona erdi. Erkek ve kız kategorilerinde düzenlenen müsabakalarda toplam 10 il turnuvada yarıştı. 21 takım ve 210 sporcunun kendi kategorilerinde bir üst tura çıkmak adına mücadele ettiği turnuva birbirinden çekişmeli maçlara ev sahipliği yaptı. 2021-2022 yılı içerisinde Bilecik'te düzenlenen üçüncü ulusal turnuva olması özelliği taşıyan Okul Sporları Küçükler Grup Müsabakalarına olan ilgi büyüktü.

Turnuvalarda sporcuları yalnız bırakmayan Vali Dr. Kemal Kızılkaya, sporculara bundan sonraki turnuvalarda başarılar diledi.

Turnuvada derece elde ederek bir üst tura yükselen takımların 2 ile 5 Nisan tarihlerinde düzenlenecek yarı final müsabakalarında mücadele edeceği bilgisi verildi. - BİLECİK

10 ilden 21 takım ve 210 sporcu katıldı
10 ilden 21 takım ve 210 sporcu katıldı

YORUMLAR
500
1308 Osmaneli Belediyespor, Bilecik şampiyonu oldu 1308 Osmaneli Belediyespor, Bilecik şampiyonu oldu

voleybol, gençlik, Bilecik, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 10 ilden 21 takım ve 210 sporcu katıldı - Son Dakika


Son Dakika
11:52 Tarihi zirveden ilk görüntüler! Dünya barışı bu zirveye bağlı!
12:00 Putin'e yaptığı benzetme gündem oldu! Futbolcu Voronin, canını kurtarmak için kaçmak zorunda kaldı!
12:00 Seren Serengil iddiaları canlı yayında anlattı: Şafak'ın ölümünden sonra ailesi Ece Erken'in evine haciz gönderdi
11:58 İstanbul'da alınan tedbirler artıyor! Yoğun kar yağışı sebebiyle metro, metrobüs ve vapur saatleri değişti
11:51 Oğlum son bölümde neler yaşandı? Efe'nin gördüğü rüya gerçekten olay günü yaşanmış mıydı?
11:45 Son Nefesime Kadar dizisinde dün akşam neler oldu? Mihri, sonunda Hazan'ı kurtarır
11:42 Kuruluş Osman'ın son bölümünde neler yaşandı? Osman Bey'in Alemşah'ı infaz etmesi bölüme damga vurdu!
11:37 Ukraynalı mülteciler hangi ülkelere gitti? Rekor Polonya'da
11:16 Alacaklısının cenazesine katıldı ve imamın o meşhur sorusuna herkesten farklı bir yanıt verdi: Hakkımı helal etmiyorum!
11:14 İki yılda en çok Covid'i, döviz kurlarını ve hayat pahalılığını konuştuk!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 12:25:30. #1.12#
SON DAKİKA: 10 ilden 21 takım ve 210 sporcu katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement