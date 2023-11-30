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10 puanı silinen Everton'a bir darbe daha geliyor - Son Dakika

10 puanı silinen Everton'a bir darbe daha geliyor

Premier Lig'de finansal sürdürülebilirlik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 10 puan silme cezası alan Everton, yeniden puan silme cezası alabilir.

30.11.2023 - 16:40,  Güncelleme: 16:46
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Premier Lig'de kar ve finansal sürdürülebilirlik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 10 puan silme cezası alan Everton'ın yeniden puan silme cezası alabileceği öne sürüldü.

Premier Lig ekiplerinden Everton, bir kez daha puan silme cezasıyla karşı karşıya.

The Times'ta yer alan habere göre, Everton'ın 2022-2023 sezonuna ait mali kayıtları Premier Lig yönetimine sunmaya hazırlandığı ve son tarihin 31 Aralık olarak belirlendiği aktarıldı.

Yaz aylarında getirilen yeni düzenlemeler kapsamında, mali kuralların ihlallerinin hızlı bir şekilde takip edileceği ve sezon sona ermeden önce ele alınacağı iddia edildi.

Everton'ın puan silme cezası almasına neden olan hesaplama sisteminin yeni değerlendirmede de kullanılabileceği bu nedenle Merseyside ekibinin yeniden puan cezası alabileceği öne sürüldü.

Everton, 2021-2022 sezonunda finansal kar ve sürdürülebilirlik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle geçtiğimiz haftalarda 10 puan silme cezası almıştı.

Puan silme cezası öncesi Premier Lig'de 14 puan toplayan Everton, 10 puanın silinmesinin ardından 4 puana düşmüştü. İngiliz ekibi, şu anda 13 haftası geride kalan Premier Lig'de 4 puanla 19. sırada yer alıyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Son Dakika Spor 10 puanı silinen Everton'a bir darbe daha geliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: 10 puanı silinen Everton'a bir darbe daha geliyor - Son Dakika
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