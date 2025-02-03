10 Yaşındaki Yusuf Eymen, Motosiklet Hayalini Gerçekleştiriyor - Son Dakika
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Spor

10 Yaşındaki Yusuf Eymen, Motosiklet Hayalini Gerçekleştiriyor

10 Yaşındaki Yusuf Eymen, Motosiklet Hayalini Gerçekleştiriyor

Samsun'da 10 yaşındaki Yusuf Eymen Demircan, babası Mustafa Demircan sayesinde motosiklet sürmeye başladı. Hedefi motorcu olmak ve yarışlara katılmak. Babası, çocuğunu bu konuda destekleyerek eğitim vermekte.

03.02.2025 12:11  Güncelleme: 12:19
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SAMSUN'da küçük benzinli motosikleti ustaca kullanan Yusuf Eymen Demircan (10), "Babam büyük motosikletler sürdüğü için hevesim oldu. 9 yaşında motosiklet sürmeyi babam öğretti. Hedefim motorcu olmak ve yarışlara katılmak" dedi.

İlkadım ilçesinde motosiklet bakım servisi işleten Mustafa Demircan (36), hafta sonları iş yerine gelip motosikletlerle ilgilenen oğlu Yusuf Eymen Demircan'a binmesi için benzinli küçük bir motosiklet aldı. Yavuz Selim İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi oğlu Yusuf Eymen'e motosiklet kullanmasını öğreten Mustafa Demircan, ilk olarak motosikleti evlerinin bahçesinde ve parklarda, daha sonra da trafiğe kapalı yollarda kullandırmaya başladı.

Motosiklet sürmeyi babasından öğrendiğini ifade eden Yusuf Eymen Demircan, "Babam büyük motorlar sürdüğü için hevesim oldu. Motor sürmeyi babam bana öğretti. Büyüyünce yarışlara katılmak istiyorum. Böyle güzel şeye babamın sayesinde karşılaştım. Bu şekilde kat kat büyümeye doğru gitmeye çalışıyorum. Motorcu olmak, motor sürmek, pistlere ve yarışlara katılmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Hayalinin oğlunu motosiklet sporcusu olarak yetiştirmek olduğunu belirten Mustafa Demircan, "1998 yılından bu yana motosikletlerle çalışıyoruz. Benim hep hayalimde bir oğlum olduğu zaman bu şekilde yetiştirmeyi, eğitmeyi, elimden geldiğince üst klasmanlara çıkartmaya çalışıyorum. Bu şekilde başladık ve bu şekilde devam etmeye çalışıyoruz. Bir senedir bu kadar yol katedebildik. Bundan sonrasını da Allah nasip ederse daha güzel şeyler yapmaya çalışacağız" diye konuştu.

Oğlunun motosikleti, trafiğe kapalı alanlarda kullandığını ifade eden Demircan, "Bu motoru kapalı alanlarda, genellikle evimizin bahçesinde, gittiğimiz park alanlarında, gözümüzün önünde olduğu yerde, trafik olmadığı, tehlike katmayacağımız yerlerde bir şekilde elimizden geldiğince çocuğa imkan sağlamaya çalışıyoruz. İleriye dönük hedefimiz, oğlumuzu pist alanlarında ve yarışlarda görmek istiyoruz. Yusuf Eymen, şu an 4'üncü sınıfa gidiyor. Okuldan sonra, özellikle dersleri bittikten sonra ona hediye olarak motor sürdürüyoruz. Genellikle hafta sonları yani cumartesi ve pazar günleri 2-3 saat aralıklarla motosikletin üstünde ona eğitim vermeye çalışıyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Motosiklet, Samsun, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 10 Yaşındaki Yusuf Eymen, Motosiklet Hayalini Gerçekleştiriyor - Son Dakika

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