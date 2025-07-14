102 yıllık Altınordu'da A takım devrediliyor - Son Dakika
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102 yıllık Altınordu'da A takım devrediliyor

102 yıllık Altınordu\'da A takım devrediliyor
14.07.2025 13:42
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102 yıllık tarihe sahip Altınordu'da Başkan Seyit Mehmet Özkan, A takımdaki görevinden ayrılıyor. Takımı devretmek üzere yatırımcılarla imza aşamasına geldi.

İzmir'in 2. Lig'deki köklü temsilcisi Altınordu'da A takımda Başkan Seyit Mehmet Özkan dönemi sona eriyor. 2012'de şirketleştirerek yönetimini devraldığı kırmızı-lacivertlileri Türkiye'nin yetiştirici kulübü haline getiren Özkan, A takımdaki görevinden ayrılma arifesinde.

Geçtiğimiz günlerde emeklilik kararı aldığını duyurup, "TFF bünyesinde yarışmacı hakları tescili olan Altınordu Futbol Kulübü profesyonel takımı isim hakkını, yani Altınordu Profesyonel A Takımımızı, 'İyi Birey, İyi Vatandaş, İyi Futbolcu' ana sloganımıza uygun yönetme becerisi ve imkanı olan kişi veya kişilere devretmeye hazırım" açıklaması yapan Mehmet Özkan yatırımcı buldu.

TANER KESTANECİ İDDİASI

Seyit Mehmet Özkan'ın daha önce Turgutluspor, Manisaspor ve Manisa 1965 SK'da başkanlık yapan Taner Kestaneci ve tekrar kurulan Akhisar Belediyespor'da başkanlık yapan Veysel Coşkun ikilisiyle anlaşıp imza aşamasına geldiği öğrenildi. Açıklamanın bu hafta içinde yapılması bekleniyor.

ALTYAPIYI YÖNETMEYİ SÜRDÜRECEK

Seyit Mehmet Özkan, A takımı bıraksa bile Altınordu'da altyapıyı yönetmeyi sürdürecek. Özkan yönetimindeki Altınordu, 13 yıllık süreçte 3'üncü Lig'den 1'inci Lig'e çıkarak Süper Lig'in kapısına dayanmıştı. Özkan, 2023'te 1'inci Lig'den düşen A takımı daha önce de devretmek istemesine rağmen yatırımcı bulamamıştı. Özkan döneminde kurduğu altyapı ve A takım tesisleri örnek olan Altınordu, Türk futboluna birçok milli oyuncu kazandırdı.

Altınordu, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 102 yıllık Altınordu'da A takım devrediliyor - Son Dakika

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