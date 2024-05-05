11. Yeşilay Bisiklet Turu 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlendi - Son Dakika
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Spor

11. Yeşilay Bisiklet Turu 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlendi

11. Yeşilay Bisiklet Turu 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlendi

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Bisiklet Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen 11. Yeşilay Bisiklet Turu, 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. İstanbul'da başlayan ve Sepetçiler Kasrı'nda sona eren organizasyona yaklaşık 2 bin sporcu katıldı. İstanbul Valisi Davut Gül, sporun bağımlılıkla mücadelede etkili bir enstrüman olduğunu belirtirken, Yeşilay Genel Müdürü Nurullah Atalan ise farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

05.05.2024 12:43  Güncelleme: 13:12
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Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Bisiklet Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen 11. Yeşilay Bisiklet Turu, 81 ilde eş zamanlı koşuldu.

İstanbul'da Sarayburnu'ndan başlayıp Yedikule sahil yolu (Kennedy Caddesi), Genç Osman Caddesi, 10. Yıl Caddesi, Topkapı, Edirnekapı, Ayvansaray, Balat ve Eminönü'nden geçerek Sepetçiler Kasrı'nda sona eren organizasyon, "Sağlıklı yaşamın keyfini birlikte sürelim." sloganıyla, 2 bin civarında sporcunun katılımıyla düzenlendi.

Yarış öncesinde açıklamada bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, sporun bağımlılıkla mücadelede en etkili enstrüman olduğunu söyledi.

Yeşilay'ın amacına uygun bir etkinlik düzenlediğini vurgulayan Vali Gül, "Şehir, mekan ve hava güzel. Bir an önce bisiklet sürmek istiyorsunuz. Bu organizasyonu yapan Yeşilay'a, Bisiklet Federasyonuna, destek olan tüm sponsorlara ve bu tura katılan her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bağımlılıkla mücadele en kıymetli enstrüman spor. Sporunda en zevkli dallarında biri de bisiklet. Yeşilay'ın amacına uygun bir etkinlik olmuş. Hepinizi başarılar diliyorum." diye konuştu.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ise "Şu topluluğu gördüğümüz zaman bisiklete olan sevginin ne kadar büyüdüğünü bir kez daha hissediyoruz. Yeşilay çok önemli işlere imza atıyor. Emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyoruz. Bisiklet ailesi olarak şunu söyleyebiliriz ki bisiklet ülkesi olma yolunda çok hızla ilerliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yeşilay Genel Sekreter Yardımcısı Mevlüt Büyükhelvacıgil de şunları kaydetti:

"Bir araya gelmemizin en önemli amacı sağlıklı yaşamı teşvik etmek. 174 üniversite gençliğimiz büyük emek verdi. Bu, bağlılıkla mücadele etmemizin toplum nezdinde güzel karşılığı olduğunu gösteriyor. Gençler bağımlılıkla mücadelemizde en büyük destekçimiz. Bu etkinlikleri düzenlemeyi önemsiyoruz. Birlikte olduğumuzda daha güçlüyüz ve yarınlara daha umutla bakıyor olacağız."

Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, "Yeşilay'ımız 100 yılı aşkın süredir bağımlılıklarla mücadele ediyor. Gençlerimize özellikle musallat olan bağımlılıktan kurtulmanın en önemli yollarında biri spor. Bizde en genç markalardan biri olarak bu etkinliğe sponsorluk yapmaktan, Yeşilay ile yan yana durmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Nurullah Atalan: "Farkındalık oluşturmak istiyoruz"

Yeşilay Genel Müdürü Nurullah Atalan, bağımlılıklara karşı farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını dile getirdi.

AA muhabirine açıklamada bulunan Atalan, "Aslında biz festival olarak değerlendiriyoruz bu etkinliği. Farkındalık oluşturmak istiyoruz. 11. bisiklet turumuz gelenekselleşmiş artık son derece önemli. Bu sene bakanlığımız ve bisiklet federasyonumuzla 81 ilde eş zamanlı düzenliyoruz. Bağımlılıklara karşı farkındalık oluşturmak amacındayız. Gelecek için, gençlerimiz için kültürün sanatın ve sporun gücüne inanıyoruz. O yüzden bu organizasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." diye konuştu.

Spor ve sağlık bilincini aşılamayı amaçladıklarını anlatan Atalan, şunları aktardı:

"Aşılamak istediğimiz spor ve sağlık bilinci. Teknoloji geliştikçe insanların, gençlerimizin, çocukların buna yönelimleri daha fazla. Eski bildiğimiz sokakta arkadaşlarıyla oyun oynama kültürü ortadan kalkıyor ve biz bunu istemiyoruz. Bu çalışmalarımızı bu yönde ilerletiyoruz. Gençlerimiz ve çocuklarımızın sporla kalmasını istiyoruz. İlgi çok büyük her sene giderek artıyor. Aldığımız rakamlar 81 ilde müthiş bir sayıya ulaştığımız. Amacımız herkese sesimizi duyurmak. Sporla kalmalarını sağlamak. Bunu gerçekleştirebiliyorsak ne mutlu bize. Hedef tabi koyuyoruz, hep daha fazla katılım sağlamak hedefimizden hiç vazgeçmeyeceğiz."

Organizasyona katılan bisikletçilerden Mehmet Ali Akbulut ise Yeşilay'a organizasyon için teşekkür ederek bağımlılıktan kurtulma açısından bu tür faaliyetlerin önemine değindi.

Etkinlik, koşunun ardından düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.

Kaynak: AA

Gençlik Ve Spor Bakanlığı, Davut Gül, İstanbul, Türkiye, Spor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 11. Yeşilay Bisiklet Turu 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlendi - Son Dakika

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