124. yılını kutlayan kulübün paylaşımı beğeni butonunu çökertti

124. yılını kutlayan kulübün paylaşımı beğeni butonunu çökertti
06.03.2026 14:35
İspanyol futbol devi Real Madrid, kuruluşunun 124. yıl dönümünü kutladı. Kulübün paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Taraftarlar, Real Madrid'in başarılarla dolu tarihine dikkat çeken mesajlar paylaştı.

İspanyol devi Real Madrid, kuruluşunun 124. yıl dönümünü sosyal medya hesabından yaptığı özel bir paylaşımla kutladı. Kulübün paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü.

BEĞENİ YAĞIYOR

Dünyanın en başarılı futbol kulüplerinden biri olarak gösterilen Real Madrid, 6 Mart 1902'de kuruldu. Eflatun-beyazlı kulüp, 124. yılını kutladığı paylaşımda kulüp tarihine vurgu yaparken taraftarlar da mesajlara yoğun ilgi gösterdi.

Kulübün resmi hesaplarından yapılan paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken, taraftarlar da Real Madrid'in başarılarla dolu tarihine dikkat çeken mesajlar paylaştı.

La Liga ve UEFA Şampiyonlar Ligi başta olmak üzere sayısız kupa kazanan İspanyol ekibi, dünya futbolunun en köklü ve en başarılı kulüpleri arasında gösteriliyor.

Son Dakika Spor 124. yılını kutlayan kulübün paylaşımı beğeni butonunu çökertti - Son Dakika

