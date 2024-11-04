13. FAI Dünya Yamaç Paraşütü Hedef Testi Yarışması tamamlandı

Spor

Türkiye Havacılık Federasyonu ve Alanya Havacılık Spor Kulübü tarafından Alanya Belediyesi'nin ev sahipliği ile düzenlenen 13. FAI Dünya Yamaç Paraşütü Hedef Testi Yarışması, 1-3 Kasım tarihlerinde yapıldı.

Hıdırellez uçuş alanından başlayan şampiyonada 3 gün boyunca Fransa, Moğolistan, Kosova, Bulgaristan, Irak, Hollanda ve Türkiye'den 40 sporcu mücadele etti. Kleopatra Plajı iniş alanında son bulan yarışlarda nefes kesen mücadeleler sergilendi.

Dünya yamaç paraşütü hedef testi şampiyonu Kerem Dinçer

13. FAI Dünya Yamaç Paraşütü Hedef Testi Yarışması şampiyonu Kerem Dinçer olurken, ikinciliği Ali Yılmazoğlu, üçüncülüğü ise Ali Zaimoğlu elde etti. Kadınlarda birinci Moğolistan'dan Bayaraa Bolormaa, ikinci Kübra Cengiz ve üçüncü Moğolistan'dan Erdenezul Jargalsaikhan oldu. Takımlar birinciliğini Türkiye'den 4 Monkeys, ikinciliği Türk Hava Kurumu, üçüncülüğü de Bulgaristan'dan Atlas Team aldı.

Dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları yetkililer tarafından verildi. - ANTALYA