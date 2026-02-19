15 dakikada kaderini değiştirmiş! İşte Osimhen\'in acıklı hayat hikayesi

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Viktor Osimhen, zorluklarla dolu yaşam mücadelesini ilk kez The Players' Tribune için kaleme aldı. "Bataklıktan Edilen Dualar" başlıklı yazısında çocukluk yıllarından Avrupa futbolunun zirvesine uzanan yolculuğunu anlatan Osimhen, duygu dolu ifadeler kullandı.

ÇÖPLÜĞÜN YANINDA BÜYÜDÜ

Annesini küçük yaşta kaybeden Osimhen, Lagos'taki Olusosun gecekondu mahallesinde, Afrika'nın en büyük çöp alanının yanında büyüdüğünü anlattı. Futbol oynayabilmek için çöplükte krampon aradıklarını belirten yıldız golcü, "Bir ayağında Nike, diğer ayağında Puma olan bir çocuktum" sözleriyle imkânsızlıkları gözler önüne serdi.

Ailesine destek olmak için su ve portakal sattığını, kilisede çalıştığını ve hatta drenaj kuyularında temizlik yaptığını aktaran Osimhen, futbola bir dönem ara verdiğini ancak hayalinden vazgeçmediğini vurguladı.

15 DAKİKADA DEĞİŞEN HAYAT

U17 Milli Takım seçmelerinde sadece 15 dakika şans bulduğunu ve o sürede iki gol atarak kaderini değiştirdiğini yazan Osimhen, "Uğurlu yeşil formamla hayatım değişti" ifadelerini kullandı. Şili'de düzenlenen U17 Dünya Kupası'nda 10 golle gol kralı olduğunu hatırlatan yıldız oyuncu, ailesini tek odalı evden daha iyi şartlara taşıdığı günü "Dualar işe yaramış olmalı" sözleriyle anlattı.

BABASININ VEFATI VE FUTBOLUN KARANLIK YÜZÜ

Avrupa kariyerinde Wolfsburg ve Lille dönemlerini yaşayan Osimhen, COVID sürecinde babasını kaybettiğini ve yanında olamamanın acısını uzun süre taşıdığını belirtti. "Eğer futbol buysa, ne anlamı var?" diyerek yaşadığı öfkeyi ve hayal kırıklığını dile getirdi.

NAPOLI'DE YENİDEN DOĞUŞ

Napoli'de teknik direktör Luciano Spalletti ile yaşadığı süreci anlatan Osimhen, 2022-2023 sezonunda kazanılan tarihi şampiyonluğun kendisi için bir dönüm noktası olduğunu ifade etti. "Napoli'ye 33 yıl sonra Scudetto kazandırmak tarihtir" diyen Nijeryalı yıldız, o günlerin unutulmaz olduğunu vurguladı.

GALATASARAY KARARI

Türkiye'ye transferiyle ilgili eleştirilere de yanıt veren Osimhen, Galatasaray'a kalbiyle karar verdiğini belirtti. Okan Buruk'un kendisine verdiği güveni aktaran yıldız futbolcu, İstanbul'a indiği gece binlerce taraftarın kendisini karşılamasını "Bu his paradan daha değerli" sözleriyle anlattı.

"BÜYÜKLÜK İSTİYORUM"

Osimhen yazısını, "Ne istiyorum biliyor musun? Büyüklük. Kendim için değil, benim gibi olanlar için" ifadeleriyle noktaladı. Nijerya'da trafikte su satan, çöplükte bir umut arayan çocuklara seslenen golcü, hikayesinin umut olmasını istediğini söyledi.