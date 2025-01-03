16 Yaş Altı Kadın Voleybol Takımı Kampa Girdi

Spor

16 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası elemeleri için Ankara'da kampa başladı.

Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 16 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, 15-19 Ocak tarihlerinde Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası Elemesi 1. raunt karşılaşmaları için Ankara'da kampa girdi.

Milliler elemelerde Yunanistan, Romanya, Sırbistan, Karadağ ve Bulgaristan ile mücadele edecek.

Milli takımın kamp kadrosunda Başantrenör Özer Özger yönetiminde şu sporcular yer alıyor:

Melis Erdoğan (Göztepe), Elçin Esila Üzümcü (Karşıyaka), Ela Demirağ, Su Eda Şanlıer, Ecrin Selis Türkyaşar, Halise Metin (Eczacıbaşı), Zeynep Aylangan (TVF Spor Lisesi), Çağla Çağlayandere, Asya Şener (THY Spor Kulübü), Zeynep Sümer, Nejla Guzonjic, Suden Defne Kaçan, Zeynep Bal (VakıfBank Spor Kulübü), Lara Mercan Atasoy (Mega Spor), Beril Başarır, Mina Leman Aydıncı (Galatasaray), Zeynep Doğa Alplay (Beşiktaş), Selvi Alpaslan (Muratpaşa Belediyespor), Doğa Bolışık (Nilüfer Belediyespor).