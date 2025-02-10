17 Çanakkale SK Şampiyon Oldu

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Hentbol Kadınlar 2. Ligi'nde sıralamanın belirlenmesi için 1. Lig'e çıkmaya hak kazanan takımlar arasında yapılan çapraz sıralama ve Dörtlü Final karşılaşmaları sona erdi.

Eskişehir'deki Porsuk Spor Salonu'nda 6-9 Şubat tarihlerinde yapılan karşılaşmalar sonucunda, finalde Manisa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübünü 29-27 mağlup eden 17 Çanakkale SK, Kadınlar 2. Ligi şampiyonu oldu.

17 Çanakkale SK ile birlikte, Manisa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, Ardeşen Belediyesi SK ve Osmaniye Arena SK takımları da 1. Lig'e yükselmeye hak kazandı.

1. Lig'e yükselmeye hak kazanan takımlara kupa ve madalyaları verildi.