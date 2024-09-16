17. Channel Regatta Marmaris'te Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

17. Channel Regatta Marmaris'te Tamamlandı

17. Channel Regatta Marmaris\'te Tamamlandı

Marmaris'te düzenlenen 17. Channel Regatta yat yarışları tamamlandı, ödüller dağıtıldı.

16.09.2024 13:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rodos ve Marmaris yat kulüplerinin 2005 yılından bu yana düzenlediği Channel Regatta yat yarışlarının 17.si Marmaris'te tamamlandı. 13, 14,15 Eylül tarihlerinde 15 tekne ve 150 yelkencinin tamamladığı yarışlarda, Muğla'nın Marmaris ilçesinden, Köyceğiz Ekincik koyu etabı, Ekincik'ten Yılancık adası etabı, ve Ekincik Marmaris etabı olarak tamamlandı. Dereceye girenler ödüllerini kulüp bahçesinde düzenlenen tören ile aldı.

Ege Denizi'nin iki yakasındaki denizcileri bir araya getiren ve dönüşümlü olarak bir yıl Rodos'ta bir yıl Marmaris'te yapılan geleneksel "Channel Regatta" yat yarışlarının 17'ncisi, 13 Eylül'de Marmaris'ten hakem teknesinden verilen start düdüğü ile başladı ve dün Marmaris'te sona erdi.

Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübü (MIYC) ve Rodos Açık Deniz Yat Kulübü'nün ortaklaşa organize ettiği yarışlara Türkiye, Yunanistan yanı sıra, Rusya, Ukrayna, İngiltere, Türkmenistan, Kazakistan'dan ORC1,ORC2, ve ORC3 sınıflarına ayrılan 15 tekne ve 150 yelkenci katılım sağladı.

Yarışlarda teknelerin kategori ve özelliklerine göre sınıflandırıldığı ORC1 birincisi Anyway - Sec teknesi ile kaptan David Tsogoev ve ekibi, ORC2 birincisi İskorpit teknesi ile Kaptan Bülent Çelik ve ekibi, 0RC3 birincisi Rodos yarışçılarından Apollon teknesi ile kaptan Kostas İmsiridis ve ekibi oldu. Dereceye girenlere kulüp bahçesinde düzenlenen tören ile ödülleri verildi.

ORC 2 sınıfında yarış birincisi olan David Tsogoev " 17.Channel Regatta Türk ve Yunan denizcilerin dostluk yarışı. Bir sene burada Türkiye'de, Marmaris'te, bir sene Yunanistan'da, Rodos'ta düzenleniyor. Uzun yıllardır yarışa katılıyoruz. Çok keyifli bir yarış, çok heyecanlı bir yarıştı bu. Bu seneki yarışlarımız, rüzgarımız çok güzeldi. Birçok aksilikler yaşadık ama çok da keyifli bir seri çıkardık. Keyifliyiz, gururluyuz. Her şeyden önce Yunan dostlarımızla denizcilik bağıyla tekrar halkları birbirine bağladı. Biz de çok keyifliyiz teşekkür ederim." diyerek yarışlara devam edeceğini belirtti.

Kendisi de yarışlara katılan ve ORC2 sınıfında ikinci olan MIYC Kulüp Başkanı Zafer Öznur " 17. Regattayı bu yıl Marmaris'te düzenledik. Yunan dostlarımızdan 7 tekne yaklaşık 50 kişi civarında katılım sağladı. Dolayısıyla güzel bir hafta geçirdik. 3 gün boyunca güzel rüzgar vardı. Zaman zaman durgun, zaman zaman sert. Bugün yarışın sonuna doğru biraz zorladı ama çok şükür kazasız belasız bitirdik. İlk gün Marmaris'ten start verdik, Ekinciğe gittik. İkinci gün Ekincik'te bir yarış yaptık sonra akşam bir Dalyan turu yaptık. Son gün de Ekincik'ten çıkıp Marmaris'e geldik. Kulüp bahçemizde son gece yemek organizasyonumuzda kupalarımızı dağıttık ve bu haftayı bitirdik. Önümüzdeki yıl organizasyon Rodos'ta olacak. İnşallah bir an önce vakit gelir oraya gider. Orada da aynı şekilde eğlenmeye devam ederiz" diyerek Doğu Akdeniz'in en büyük yarışlarının yaşandığı ve binlerce denizcinin katılım sağladığı Uluslarası RaceWeek için hazırlıklara başladıklarını belirtti.

Yarışları Media teknesinden takip eden tecrübeli denizci ve tiyatro sanatçısı Levent Çelmen Channel Regatta ile ilgili " Güzel bir etkinlik oldu. Bir sene Rodos'ta gerçekleşiyor, bir sene Türkiye'de gerçekleşiyor. 17 yıldır yapılıyor. Biz bunların ilkine daha doğrusu 7- 8 tanesine hem Rodos'ta çektik hem Türkiye'de çektik birlikte yapılıyordu. Sonra gelişen şartlarla bu yarışlar bir Türkiye'de bir Rodos'ta olmaya başladı. Bu sene de Türkiye'de oldu. Türkiye'de olanında Marmaris'ten çıktık, Ekinciye gittik. Orada yarıştık, Ekincik yarışımızı gerçekleştirdik. Dalyan kanallarına girdik, orada etkinlikler yaptık. Geriye döndük ve tekrar üçüncü günde Ekincik'ten çıkıp Marmaris'e geldik. Şartlar üçüncü günde sertti, yüksekti dalgalar, fazlaydı rüzgarlar. Bütün bunların içinde yarışçılar çabalarını gösterdiler. Azimle Marmaris'e girdiler ve kulüpte her şey bitti. Ödüllerini aldılar. Ödüllerini alan Yunanlı kardeşlerimiz yarın Rodos'a dönecekler. Türkler Türkiye'de kalacaklar. ve bir yarışın sonuna gelmiş olduk. Önümüzdeki yıl bu yarış Rodos'ta gerçekleşecek. Hep birlikte Rodos'a gideceğiz." şeklinde bilgi verdi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Etkinlikler, Denizcilik, Marmaris, Yaşam, Tören, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 17. Channel Regatta Marmaris'te Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:06 Almanya, sınır kontrollerini artırıyor: Türkiye için vize verme süreci normal devam edecek Almanya, sınır kontrollerini artırıyor: Türkiye için vize verme süreci normal devam edecek
19:29 Sıla bebeğin hikayesi bir kez daha kahretti Gerçek babasının nerede olduğu ortaya çıktı Sıla bebeğin hikayesi bir kez daha kahretti! Gerçek babasının nerede olduğu ortaya çıktı
19:20 Ayşenur Ezgi’nin amcası Yılmaz Eygi: Keşke Özgür bey de konuşsaydı Ayşenur Ezgi'nin amcası Yılmaz Eygi: Keşke Özgür bey de konuşsaydı
18:14 AK Parti’de gündem sivil anayasa “Yamalı bohçaya döndü, ihtiyaç değil zorunluluk“ AK Parti'de gündem sivil anayasa! "Yamalı bohçaya döndü, ihtiyaç değil zorunluluk"
17:27 Hastanede dehşete düşüren olay Başhekim, doktora tecavüz etti Hastanede dehşete düşüren olay! Başhekim, doktora tecavüz etti
09:46 Bir hayranının etek altı görüntülerini çektiğini fark eden Shakira sahneyi terk etti Bir hayranının etek altı görüntülerini çektiğini fark eden Shakira sahneyi terk etti
09:42 Pis Yedili’nin Orço’su Burak Alkaş, Arka Sokaklar’ın kadrosunda Pis Yedili'nin Orço'su Burak Alkaş, Arka Sokaklar'ın kadrosunda
09:31 Şenol Güneş’ten hakeme olay sözler: 6.oyuncu kuralını öğrenmemişler, ben yayladaydım ama duydum onu Şenol Güneş'ten hakeme olay sözler: 6.oyuncu kuralını öğrenmemişler, ben yayladaydım ama duydum onu
09:29 AK Parti MYK toplanıyor Vatandaşın en önemli sorunu Erdoğan’ın önüne gelecek AK Parti MYK toplanıyor! Vatandaşın en önemli sorunu Erdoğan'ın önüne gelecek
09:25 WhatsApp’a bir bomba özellik daha Kullanıcılar para kazanma imkanı bulacak WhatsApp'a bir bomba özellik daha! Kullanıcılar para kazanma imkanı bulacak
09:19 Maç sonu ortalığı yıktılar Trabzonspor’dan ırkçılık tepkisi Maç sonu ortalığı yıktılar! Trabzonspor'dan ırkçılık tepkisi
09:18 Evim Şahane’nin mimarı Selim Yuhay, unutamadığı anısını gözyaşları içinde anlattı Evim Şahane’nin mimarı Selim Yuhay, unutamadığı anısını gözyaşları içinde anlattı
09:18 Adana’da tır ile minibüs çarpıştı Ölü ve yaralılar var Adana'da tır ile minibüs çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
09:10 Profesörün cesedi çıplak halde plastik bidonda bulunmuştu En yakınındaki isim gözaltına alındı Profesörün cesedi çıplak halde plastik bidonda bulunmuştu! En yakınındaki isim gözaltına alındı
09:01 Oyuncu Ferit Kaya evlendi Diyarbakır düğününde paralar havada uçuştu Oyuncu Ferit Kaya evlendi! Diyarbakır düğününde paralar havada uçuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2024 21:09:02. #1.11#
SON DAKİKA: 17. Channel Regatta Marmaris'te Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement