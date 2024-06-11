17 Yaş Altı Türkiye Futbol Şampiyonası Karabük'te başladı - Son Dakika
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17 Yaş Altı Türkiye Futbol Şampiyonası Karabük'te başladı

17 Yaş Altı Türkiye Futbol Şampiyonası Karabük\'te başladı

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen 17 Yaş Altı Türkiye Futbol Şampiyonası 1. Kademe Müsabakaları, Karabük'te başladı. Sakarya, Zonguldak, Bolu, Kastamonu ve Samsun'dan 6 takımın katıldığı organizasyonda ilk maçta Sakarya Karasuspor, Zonguldak Ereğlispor'u 2-1 yendi. Şampiyonayı birinci bitiren takım, 2. kademe müsabakalarına katılacak ve başarılı olması durumunda final müsabakasında ter dökecek.

11.06.2024 20:31
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Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen 17 Yaş Altı Türkiye Futbol Şampiyonası 1. Kademe Müsabakaları, Karabük'te başladı.

Onur Futbol Sahası'nda gerçekleştirilen organizasyona Sakarya, Zonguldak, Bolu, Kastamonu ve Samsun'dan 6 takım katıldı.

Organizasyonun ilk karşılaşmasında Sakarya Karasuspor, Zonguldak Ereğlispor'u 2-1 yendi.

Karabük Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı İhsan Çevik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonada yaklaşık 150 sporcunun mücadele ettiğini belirterek, menajerlerin organizasyona katılan futbolcuları izlediğini kaydetti.

Şampiyonada, Sakarya'dan Harmanlıkspor ile Karasuspor, Zonguldak Ereğlispor, Bolu'dan Kıbrıscıkspor, Kastamonu'dan Sarıyıldızspor ve Samsun'dan Bafra Mevlanaspor'un yer aldığını aktaran Çevik, "Bu etabı birincilikle bitiren takım, 4 ilde düzenlenen 2. kademe müsabakalarına katılacak. Oradan da başarıyla çıkarsa, 3. kademede final müsabakasında ter dökecekler." ifadelerini kullandı.

Organizasyonun final maçı, 14 Haziran Cuma günü oynanacak.

Kaynak: AA

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