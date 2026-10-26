1.76'lık duvar! 13 yaşındaki Umut Aytekin dev kulüplerin radarında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

1.76'lık duvar! 13 yaşındaki Umut Aytekin dev kulüplerin radarında

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
1.76\'lık duvar! 13 yaşındaki Umut Aytekin dev kulüplerin radarında
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ümraniyespor forması giyen 13 yaşındaki 1.76’lık sağ stoper Umut Aytekin; Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor başta olmak üzere dev kulüplerin scout ekipleri tarafından yakından takip ediliyor.

Türk futbolunda sürdürülebilir başarının ve geleceğin temeli olan altyapılardan yeni bir yıldız adayı parlıyor. Geçtiğimiz sezonu Sultanbeyli Belediyespor’da tamamladıktan sonra başarılı grafiğiyle Ümraniyespor’a transfer olan 13 yaşındaki sağ stoper Umut Aytekin, sergilediği performansla Türk futbolunun gelecek vaat eden isimleri arasında gösteriliyor.

13 YAŞINDA 1.76’LIK DUVAR

Saha içerisindeki pozisyon bilgisi, yüksek özgüveni, temaslı oyunu ve soğukkanlılığıyla öne çıkan genç yetenek, kendi yaş grubunun çok ötesindeki fiziğiyle tam bir üst düzey stoper profili çiziyor. 1.76 boyundaki yetenekli stoper, bir stoperde bulunması gereken tüm temel özellikleri bünyesinde barındırarak futbol otoritelerinin ilgisini çekmeyi başarıyor.

1.76'lık duvar! 13 yaşındaki Umut Aytekin dev kulüplerin radarında

SCOUT EKİPLERİ TAKİPTE

Sahadaki hakimiyetiyle görenleri kendisine hayran bırakan genç oyuncu, şimdiden Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve birçok Anadolu kulübünün radarında yer alıyor. Scout ekiplerinin yakından takip ettiği 13 yaşındaki stoper için yapılan değerlendirmelerde, Türk futbolunda uzun süredir böyle bir yeteneğin yetişmediği vurgulanıyor. 

1.76'lık duvar! 13 yaşındaki Umut Aytekin dev kulüplerin radarında

"KEŞFEDİLMEMİŞ HİNT KUMAŞI"

"Keşfedilmemiş bir Hint kumaşı" olarak nitelendirilen Umut Aytekin'in, elinden tutulup doğru işlenmesi halinde Türk futbolunun stoper geleceğinde adından sıkça söz ettirmesi bekleniyor.

TrabzonsporBeşiktaşFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mezarlıkta bir garip olay “Baba duyuyorsan işaret gönder“ dedi, sonrasında olanlar inanılmaz Mezarlıkta bir garip olay! "Baba duyuyorsan işaret gönder" dedi, sonrasında olanlar inanılmaz
Emeklinin beklediği teklif TBMM’de Kabul edilirse her ay 25 bin TL alacaklar Emeklinin beklediği teklif TBMM'de! Kabul edilirse her ay 25 bin TL alacaklar
20 yıllık şirket de dayanamadı İstanbul’da iki iflas birden 20 yıllık şirket de dayanamadı! İstanbul'da iki iflas birden
Helin Kandemir’le yeniden bir arada Dorukhan Toköz’den aşk pozu Helin Kandemir’le yeniden bir arada! Dorukhan Toköz’den aşk pozu
Suriye’de eğitim müfredatında değişiklik Türkler için artık o ifade kullanılmayacak Suriye'de eğitim müfredatında değişiklik! Türkler için artık o ifade kullanılmayacak
Rus gençlerin yeni akımı dehşete düşürdü Rus gençlerin yeni akımı dehşete düşürdü
Aşk-ı Memnu’nun Bülent’i şimdi ne iş yapıyor Batuhan Karacakaya’nın yeni mesleği Aşk-ı Memnu’nun Bülent’i şimdi ne iş yapıyor? Batuhan Karacakaya’nın yeni mesleği
12:14
Oktay Saral, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevinden istifa etti
Oktay Saral, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevinden istifa etti
11:32
Montaj mı değil mi Mahmut Tanal’ın paylaştığı mesaj görseli ortalığı karıştırdı
Montaj mı değil mi? Mahmut Tanal'ın paylaştığı mesaj görseli ortalığı karıştırdı
11:06
Yayına damga vuran an Müge Anlı konuğuna “Siz köpek misiniz“ diye sordu
Yayına damga vuran an! Müge Anlı konuğuna "Siz köpek misiniz?" diye sordu
10:48
Akaryakıtta indirim dönemi bitti Çifte zam geliyor, rakamlar da hayli okkalı
Akaryakıtta indirim dönemi bitti! Çifte zam geliyor, rakamlar da hayli okkalı
10:47
Şişli’de çatıdan düşen kadının son fotoğrafı ortaya çıktı 2 kişi gözaltına alındı
Şişli'de çatıdan düşen kadının son fotoğrafı ortaya çıktı! 2 kişi gözaltına alındı
10:19
Brezilya’da sandıktan “İsrail karşıtlığı“ çıktı Netanyahu’nun desteği de işe yaramadı
Brezilya'da sandıktan "İsrail karşıtlığı" çıktı! Netanyahu'nun desteği de işe yaramadı
10:10
Suriye’de eğitim müfredatında değişiklik Türkler için artık o ifade kullanılmayacak
Suriye'de eğitim müfredatında değişiklik! Türkler için artık o ifade kullanılmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2026 12:26:38. #.0.2#
SON DAKİKA: 1.76'lık duvar! 13 yaşındaki Umut Aytekin dev kulüplerin radarında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei