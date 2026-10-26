1.76\'lık duvar! 13 yaşındaki Umut Aytekin dev kulüplerin radarında

Türk futbolunda sürdürülebilir başarının ve geleceğin temeli olan altyapılardan yeni bir yıldız adayı parlıyor. Geçtiğimiz sezonu Sultanbeyli Belediyespor’da tamamladıktan sonra başarılı grafiğiyle Ümraniyespor’a transfer olan 13 yaşındaki sağ stoper Umut Aytekin, sergilediği performansla Türk futbolunun gelecek vaat eden isimleri arasında gösteriliyor.

13 YAŞINDA 1.76’LIK DUVAR

Saha içerisindeki pozisyon bilgisi, yüksek özgüveni, temaslı oyunu ve soğukkanlılığıyla öne çıkan genç yetenek, kendi yaş grubunun çok ötesindeki fiziğiyle tam bir üst düzey stoper profili çiziyor. 1.76 boyundaki yetenekli stoper, bir stoperde bulunması gereken tüm temel özellikleri bünyesinde barındırarak futbol otoritelerinin ilgisini çekmeyi başarıyor.

SCOUT EKİPLERİ TAKİPTE

Sahadaki hakimiyetiyle görenleri kendisine hayran bırakan genç oyuncu, şimdiden Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve birçok Anadolu kulübünün radarında yer alıyor. Scout ekiplerinin yakından takip ettiği 13 yaşındaki stoper için yapılan değerlendirmelerde, Türk futbolunda uzun süredir böyle bir yeteneğin yetişmediği vurgulanıyor.

"KEŞFEDİLMEMİŞ HİNT KUMAŞI"

"Keşfedilmemiş bir Hint kumaşı" olarak nitelendirilen Umut Aytekin'in, elinden tutulup doğru işlenmesi halinde Türk futbolunun stoper geleceğinde adından sıkça söz ettirmesi bekleniyor.