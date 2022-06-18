GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI16.30 Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Atletizm Pisti Açılışı ve Konya Olimpik Havuz İncelemesi gerçekleştirecek. 18.00 Bakan Kasapoğlu, 5'inci İslami Dayanışma Oyunları Hazırlık ve Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.

BEŞİKTAŞ Romain Saiss transferini resmiyete döken Beşiktaş 'ta gözler forvet transferine çevrildi. Siyah-beyazlılar, düşünmek için birkaç gün izin isteyen Hollandalı Weghorst'tan gelecek cevaba göre harekete geçecek.

Kaynak: DHA

Muhammed Furkan, Talat Ünlü, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › 18 Haziran Cumartesi Spor Gündemi - Son Dakika

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