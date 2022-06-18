18 Haziran Cumartesi Spor Gündemi - Son Dakika
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18 Haziran Cumartesi Spor Gündemi

18.06.2022 09:57
18 Haziran Cumartesi Spor Gündemi

Milli halterci Muhammed Furkan: Büyükler Avrupa şampiyonluğunu seri haline getirdim"Yıldızlar Avrupa şampiyonası ile maceram başladı""Gençler bu branş için acıya dayanmayı öğrenmeli""Halterin boyu kısaltma gibi mantığı olamaz""Talat Ünlü hocamız gençlere fırsat sundu"TRANSFER DÖNEMİ...

Milli halterci Muhammed Furkan: Büyükler Avrupa şampiyonluğunu seri haline getirdim

"Yıldızlar Avrupa şampiyonası ile maceram başladı"

"Gençler bu branş için acıya dayanmayı öğrenmeli""Halterin boyu kısaltma gibi mantığı olamaz" "Talat Ünlü hocamız gençlere fırsat sundu"

TRANSFER DÖNEMİ RESMEN AÇILDI Türkiye'de 17 Haziran itibarıyla transfer sezonu resmen başladı. İlk transfer ve tescil dönemi 8 Eylül Perşembe günü sona erecek.

FENERBAHÇESarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarına tesislerinde devam edecek.

GALATASARAY16.00 Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve sarı-kırmızılı yöneticiler, Anıtkabir'i ziyaret edecek.

BEŞİKTAŞ Romain Saiss transferini resmiyete döken Beşiktaş'ta gözler forvet transferine çevrildi. Siyah-beyazlılar, düşünmek için birkaç gün izin isteyen Hollandalı Weghorst'tan gelecek cevaba göre harekete geçecek.

TRABZONSPORBordo-mavililerde transfer çalışmaları sürüyor.

VOLEYBOLErkekler Altın Avrupa Ligi Yarı Final21.00 Türkiye - Hırvatistan

- A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin 2'nci haftasının 2'nci maçında Sırbistan'a 3-2 mağlup oldu. Milliler, 3'üncü maçında yarın Almanya ile karşılaşacak.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI16.30 Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Atletizm Pisti Açılışı ve Konya Olimpik Havuz İncelemesi gerçekleştirecek. 18.00 Bakan Kasapoğlu, 5'inci İslami Dayanışma Oyunları Hazırlık ve Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.

KÜREK YARIŞLARI

12.00 Uluslararası Haliç Kürek Yarışları (Golden Horn Rowing Cup) başlayacak.


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Kaynak: DHA

Muhammed Furkan, Talat Ünlü, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 18 Haziran Cumartesi Spor Gündemi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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