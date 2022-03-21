18 yaşında Dünya Şampiyonluğu yolunda - Son Dakika
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18 yaşında Dünya Şampiyonluğu yolunda

21.03.2022 10:00
18 yaşında Dünya Şampiyonluğu yolunda

Dokuz maçtır yenilmezlik serisine devam eden Eskişehirli boksör Dilara Yücel, Avrupa Şampiyonluğu sonrası UBO'nun (Universal Boxing Organization) Dünya Şampiyonluğu kemerine sahip olan ilk Türk kadın boksör olmak istiyor.

Dokuz maçtır yenilmezlik serisine devam eden Eskişehirli boksör Dilara Yücel, Avrupa Şampiyonluğu sonrası UBO'nun (Universal Boxing Organization) Dünya Şampiyonluğu kemerine sahip olan ilk Türk kadın boksör olmak istiyor.

İstanbul'da düzenlenecek olan UBO Dünya Şampiyonluğu kemer maçına hazırlanan Eskişehirli şampiyon sporcu Dilara Yücel, 13 Mayıs'ta Tanzalyalı rakibi Happy Daudi için hazırlıklarını sürdürüyor. Super Welter Weight kategorisinde ringe çıkan Yücel, 69 kilogram sıkletinde dövüşecek. Türk spor tarihinde bir ilki yaşatmayı amaçlayan Dilara Yücel, Avrupa Şampiyonası'ndan sonrası UBO Dünya Şampiyonluğu kemer maçını kazanan ilk Türk kadın boksör olmak istiyor. Daha öncesinde bu kemerin iki Türk erkek sporcu tarafından kazanıldığını belirten Yücel, "Bu kemere layık olmak için iki aydır canla başla çalışıyorum" dedi.

"Dünyanın en büyük arenalarında ismimi duyurabileceğime inanıyorum"

Yaklaşık bir yıldır profesyonel olarak boks sporu ile uğraşan Eskişehirli sporcu Yücel, 9 maçtır yenilmezliğini koruyor. Avrupa Şampiyonluğu'nun üzerine eklemek istediği başarılardan bahseden Dilara Yücel, şu sözleri sarf etti:

"Daha büyük federasyonların düzenlediği turnuvalara katılarak, daha çok kemer sahibi olmak istiyorum. 18 yaşımda olmanın avantajlarını kullanıyorum ve genç kategorisindeki turnuvaları kazanarak, en az bir iki yıl içerisinde dünyanın en büyük arenalarında ismimi duyurabileceğime inanıyorum."

"Kadınların; boks, kick boks ve muaythai gibi dövüş sporlarına ilgisi artıyor"

Bir kadın olarak tüm ön yargıları kırıp bu işe başladığına ve kısa sürede çok iyi ilerlediğini anlatan Dilara Yücel," Artık kadınların; boks, kick boks ve muaythai gibi dövüş sporlarına ilgisi artıyor. Biz, kadınlar olarak bu çerçevesinde güzel başarılar elde edebileceğimize inanıyorum" dedi.

En başından itibaren Dilara Yücel'in bir sıfır önde olduğunu ifade eden antrenör İsmet Can Dalda, "Onunla sürekliliğimiz devam ettikçe kondisyonunu çok farklı bir boyuta taşıdık. Dilara, her zamankinden daha hazır bir vaziyette görünüyor ve bu maçta ringi sallamak tabirini tam anlamıyla gerçekleştirebileceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Dilara ile karma bir tarz antrenmanlarına devam ettiklerini belirten Dalda, farklı branşları birleştirmenin sporcusuna kattıklarından bahsetti. Fitness, kondisyon, güç ve zaman zaman da powerlifting teknikleri ile hazırlandıklarını vurgulayan antrenör Dalda, "Yaptığımız idmanlarla, Dilara'nın hem gücüne hem de kondisyonuna destek veriyoruz. Bu sayede roundları olabildiğince hızlı ve güçlü çıkarması için elimizden geleni yapıyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR

18 yaşında Dünya Şampiyonluğu yolunda
18 yaşında Dünya Şampiyonluğu yolunda
18 yaşında Dünya Şampiyonluğu yolunda
18 yaşında Dünya Şampiyonluğu yolunda
18 yaşında Dünya Şampiyonluğu yolunda

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Dünya Şampiyonluğu, Universal, Boks, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 18 yaşında Dünya Şampiyonluğu yolunda - Son Dakika


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