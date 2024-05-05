19 Mayıs Erciyes Dağı Tırmanışı Başvuruları Başladı - Son Dakika
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19 Mayıs Erciyes Dağı Tırmanışı Başvuruları Başladı

19 Mayıs Erciyes Dağı Tırmanışı Başvuruları Başladı

Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun yıllık faaliyet programında yer alan 19 Mayıs Erciyes Dağı Tırmanışı, 18-19 Mayıs 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Kayseri'de yapılacak olan tırmanış için sporcular başvurularını kulüpleri aracılığıyla DYS üzerinden 13 Mayıs tarihine kadar yapabilecek. Tırmanış Tekir Yaylası rotasından gerçekleştirilecek ve sporcuların krampon, kazma, kask ve kış şartlarına uygun malzemeleri getirmeleri gerekmektedir. Ayrıca, faaliyete katılacak sporcuların 2024 yılı vizeli lisanslarını ibraz etmeleri zorunludur.

05.05.2024 10:08
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Türkiye Dağcılık Federasyonu yıllık faaliyet programında yer alan 19 Mayıs Erciyes Dağı Tırmanışı, 18-19 Mayıs 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Kayseri'de yapılacak olan 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Erciyes Dağı Tırmanışı için başvurular başladı. Sporcular faaliyet başvurularını kulüpleri aracılığı ile DYS üzerinden 13 Mayıs tarihine kadar yapabilecek. Başvurusunu yapan sporcular 18 Mayıs saat 10.00'da Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde toplanacak. Tırmanış Tekir Yaylası rotasından yapılacak. Sporcuların krampon, kazma ve kask getirmeleri, ayrıca kış şartlarına göre malzeme ile (çadır dahil) gelmeleri gerekiyor.

Dağcılık Federasyonu tarafından etkinlikle ilgili yapılan duyuruda, "Faaliyete katılacak tüm sporcular yanlarında 2024 yılı vizeli lisanslarını getirmeleri gerekmektedir. Vizeli lisanslarını ibraz etmeyen sporcular kampa kesinlikle alınmayacaktır" ifadeleri kullanıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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