19 Yaş Altı Kadın Futbol Milli Takımı, Ermenistan\'ı 7-0 mağlup ederek A Ligi\'ne yükseldi

Hazal Burun ve Emircan Haney, Kahraman Bagatır Bahar Ok Turnuvası'nda madalya kazandı

Dünya Okçuluk Federasyonu faaliyet programında yer alan International Kahraman Bagatır Spring Arrows Tournament (Kahraman Bagatır Bahar Ok Turnuvası) 1-6 Nisan 2024 tarihleri arasında Antalya'da yapıldı. Yarışmaya A Milli takımda yer alan Büyükşehir sporcuları Hazal Burun ve Emircan Haney de katıldı. 2024 Açık Hava sezonunun milli takım için ilk uluslararası yarışması olan International Kahraman Bagatır Spring Arrows Tournament'ta Hazal Burun altın, Emircan Haney'de bronz madalya kazandı. Hazal Burun'un Dünya Rekoru Tescil Belgeleri verildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcusu Hazal Burun'un sezon başında kırdığı 18 metre büyük kadınlar ve genç kadınlar dünya rekoru tescil belgeleri Dünya okçuluk federasyonu tarafından hazırlanıp yarışmaya gönderildi ve Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu tarafından Hazal Burun'a takdim edildi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras uluslararası bir turnuvada milli takım formasıyla başarılı sonuçlar alarak ülkemizi gururlandıran Hazal Burun, Emircan Haney ve onları yetiştiren hocaları Dr. Ejder Sözen'i kutladı ve başarılarının devamını diledi. - MUĞLA