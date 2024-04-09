19 Yaş Altı Kadın Futbol Milli Takımı, Ermenistan\'ı 7-0 mağlup ederek A Ligi\'ne yükseldi

19 Yaş Altı Kadın Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası 2. Tur müsabakasında Ermenistan'ı 7-0 mağlup ederek A Ligi'ne yükseldi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Antalya'daki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde yapılan karşılaşmanın gollerini 2. dakikada Tuana Türçin, 3 ile 63. dakikalarda Mine Yıldız, 9. dakikada Yuna Demir, 44 ile 60. dakikalarda Berfin Ceylan ve 66. dakikada penaltıdan İlayda Cansu Kara kaydetti.
Milli takım, bu sonuçla birlikte 2024-2025 sezonunda UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası A Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı.
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EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda takım, ısınma hareketleri, geniş alan pas çalışması, orta şut çalışması ve taktik maçıyla hazırlıklarını tamamladı. Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek.
Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk karşılaşmasında Olympiakos ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. İstanbul'da yapılan antrenmanın ardından takım, Yunanistan'a hareket etti. Başkan Ali Koç, futbolcularla bayramlaştı ve başarılar diledi.
Toroslar Belediyesi'nin milli sporcusu Mehmet Can Yakın, Fransa'da düzenlenecek Bocce Volo Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek. Yakın, Türkiye Şampiyonası'nda aldığı madalyalarla Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor.
Trendyol 1. Lig'de üçüncü sırada yer alan Sakaryaspor, yıllardır özlemini duyduğu Süper Lig'e ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor. 50 puanla ligin üst sıralarında yer alan takım, Erzurumspor maçıyla bir adım daha yaklaşıyor.
Dünya Okçuluk Federasyonu faaliyet programında yer alan International Kahraman Bagatır Spring Arrows Tournament (Kahraman Bagatır Bahar Ok Turnuvası) 1-6 Nisan 2024 tarihleri arasında Antalya'da yapıldı. Yarışmaya A Milli takımda yer alan Büyükşehir sporcuları Hazal Burun ve Emircan Haney de katıldı. 2024 Açık Hava sezonunun milli takım için ilk uluslararası yarışması olan International Kahraman Bagatır Spring Arrows Tournament'ta Hazal Burun altın, Emircan Haney'de bronz madalya kazandı. Hazal Burun'un Dünya Rekoru Tescil Belgeleri verildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcusu Hazal Burun'un sezon başında kırdığı 18 metre büyük kadınlar ve genç kadınlar dünya rekoru tescil belgeleri Dünya okçuluk federasyonu tarafından hazırlanıp yarışmaya gönderildi ve Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu tarafından Hazal Burun'a takdim edildi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras uluslararası bir turnuvada milli takım formasıyla başarılı sonuçlar alarak ülkemizi gururlandıran Hazal Burun, Emircan Haney ve onları yetiştiren hocaları Dr. Ejder Sözen'i kutladı ve başarılarının devamını diledi. - MUĞLA
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Bölge trafik ekipleri tarafından uygulanacak olan 'Söz Ver Projesi', Bayram öncesi otobüslerde bulunan yolcuların emniyet kemeri takmalarını sağlamak amacıyla başlatıldı. Proje kapsamında yolculara çeşitli hediyeler verilerek farkındalık oluşturulacak.
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