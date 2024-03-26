19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Almanya'ya yenilmesine rağmen lider tamamladı

2024 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde eden 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Elit Tur'daki üçüncü ve son maçında Almanya'ya 2-0 yenilmesine rağmen grubu lider tamamladı.
Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'in Vrbovec kasabasındaki Town Stadı'nda oynanan maçta Almanya'ya galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Luca Marino ve 88. dakikada Dzenan Pejcinovic attı. Milli takımda Engin Efe Yıldırım, 64. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Gruptaki diğer müsabakada ise Romanya, Hırvatistan'ı 1-0 mağlup etti.
Bu sonuçla Türkiye, 6. Grubu altı puan ve averajla zirvede tamamladı. Ay-yıldızlılarla aynı puanı bulunan Romanya ikinci sırada yer alırken, 3'er puana sahip takımlarından Hırvatistan üçüncü, Almanya ise dördüncü sırada yer aldı.
Türkiye, 15-28 Temmuz'da Kuzey İrlanda'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2024 Avrupa 19 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'nda mücadele edecek.
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