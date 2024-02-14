19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı İskoçya'yı 1-0 Yendi - Son Dakika
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19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı İskoçya'yı 1-0 Yendi

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı İskoçya\'yı 1-0 Yendi

Türkiye'nin 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Hırvatistan'da düzenlenen Uluslararası Dostluk Turnuvası'nın ikinci maçında İskoçya'yı 1-0 mağlup etti. Halil Özdemir'in attığı golle galibiyete ulaşan milli takım, turnuvadaki ikinci zaferini elde etti. Teknik direktör Soykan Başar yönetimindeki takım, ilk maçta da Yunanistan'ı 2-1 yenmişti. Üçüncü maçlarını ise 16 Şubat Cuma günü Suudi Arabistan ile oynayacaklar.

14.02.2024 14:31  Güncelleme: 14:32
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19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Hırvatistan'da düzenlenen Uluslararası Dostluk Turnuvası'nın ikinci maçında İskoçya'yı 1-0 yendi.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Hırvatistan'ın Umag kasabasındaki Sport Center'da oynanan karşılaşmanın tek golü 77. dakikada Halil Özdemir'den geldi.

Turnuvadaki diğer maçlarda Yunanistan, Letonya'yı 3-0 mağlup ederken; Suudi Arabistan ise Hırvatistan'ı 2-1'lik skorla geçti.

Teknik direktörlüğünü Soykan Başar'ın yaptığı 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, organizasyondaki ilk maçında da Yunanistan'ı 2-1 yenmişti.

19 Yaş Altı Milli Takımı, turnuvadaki üçüncü maçını 16 Şubat Cuma günü Suudi Arabistan ile yapacak.

Kaynak: AA

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