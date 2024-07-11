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19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı Kaptanı Furkan Yöntem, Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseleceklerine inanıyor.

Kuzey İrlanda'da 15-28 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda Fransa, İspanya ve Danimarka'yla yarı final mücadelesi verecek ay-yıldızlı ekibin Altınordu'da forma giyen kaptanı Furkan Yöntem, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Turnuva öncesinde çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerinin altını çizen Furkan, "Takım çok iyi çalışıyor. Herkes turnuvanın büyüklüğünün farkında. Bütün oyuncular tatilde bile antrenman yaptı. Konsantre şekilde gidiyoruz turnuvaya. Hedefimiz önce gruptan çıkıp yarı finale yükselmek, sonra da finale çıkmak. Şahsen inanıyorum buna. İyi bir takımız. Küçüklükten bu yana başarı sağladık, A Milli Takım'a giden arkadaşlarımız oldu. Bu sebeple iddialı olduğumuzu düşünüyorum." açıklamasını yaptı.

Organizasyondaki rakipler Fransa, İspanya ve Danimarka'nın isim olarak güçlü olduklarını belirten genç futbolcu, "Ancak futbol sahada oynanıyor. Biz de çok iddialıyız. İlk maçımızı kazanırsak devamının geleceğini düşünüyorum." diye konuştu.

"İnşallah tekrar 1. Lig'e çıkarız"

Altınordu adına kendilerini iyi bir sezon beklediğini söyleyen Furkan Yöntem, hedeflerini de şu şekilde aktardı:

"İyi bir sezon olacak bizim adımıza. İyi çalışıyorum, hedeflerim var. Bu sezonu iyi geçirmek istiyorum. İyi de transferler yaptık. İnşallah tekrar 1. Lig'e çıkarız. Altınordu'da iyi bir performans sergileyip Süper Lig'de oynayabileceğim bir kulübe gitmek istiyorum. Orada da iyi oynayıp A Milli Takım forması giymek istiyorum. İlla ki herkesin Avrupa hedefi var. Ben de 5 büyük ligden birine gidersem benim açımdan çok iyi olur."

Furkan Yöntem, Manchester City'de forma giyen Rodri ve Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İsmail Yüksek'i örnek aldığını da sözlerine ekledi.