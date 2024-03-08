19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı UEFA Avrupa Şampiyonası Elit Tur maçlarına hazırlanıyor - Son Dakika
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19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı UEFA Avrupa Şampiyonası Elit Tur maçlarına hazırlanıyor

Türkiye Futbol Federasyonu, 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın UEFA Avrupa Şampiyonası Elit Tur maçları aday kadrosunu açıkladı. Milli takım, Hırvatistan'da düzenlenecek organizasyonda Romanya, Hırvatistan ve Almanya ile mücadele edecek. Eğer grup birincisi olurlarsa, Kuzey İrlanda'da düzenlenecek finallere katılmaya hak kazanacaklar.

08.03.2024 12:45
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19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın UEFA Avrupa Şampiyonası Elit Tur maçları aday kadrosu duyuruldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre 20-26 Mart tarihlerinde Hırvatistan'da düzenlenecek organizasyonda kadroya davet edilen futbolcular, 13 Mart Çarşamba günü saat 17.30'da TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.

Milli takım, hazırlıklarını 17 Mart'a kadar Riva'da sürdürecek, ardından karşılaşmaların oynanacağı Hırvatistan'a gidecek.

Milliler, UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elit Turu'nda sırasıyla Romanya, Hırvatistan ve Almanya ile mücadele edecek. Ay-yıldızlılar, grubunu birinci bitirmesi halinde 15-28 Temmuz tarihlerinde Kuzey İrlanda'nın ev sahipliğinde oynanacak UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılmaya hak kazanacak.

Teknik direktör Soykan Başar'ın yönetimindeki milli takıma, şu oyuncular davet edildi:

Kaleci: Deniz Ertaş (Tümosan Konyaspor), Mert Furkan Bayram, Arif Şimşir (Altınordu)

Defans: Berkant Gedikli (Rot Weiss Essen), Hasan Berat Kayalı (Altınordu), Efe Sarıkaya (Grenoble Foot 38), Yiğit Fidan (Bursaspor), Efe Arda Koyuncu (RAMS Başakşehir), Furkan Çolak (Eyüpspor), Batuhan Yavuz (MSV Duisburg), Muhammed Eren Arıkan (Mondihome Kayserispor), Emirhan Başyiğit (Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri), Berkay Yılmaz (SC Freiburg)

Orta Saha: Murat Arda Ayhan (Derince Belediyespor), Ayman Emran Gulasi (Schalke 04), Abdurrahman Bayram (Trabzonspor), Baran Ali Gezek (Mondihome Kayserispor), Emre Uzun (Bitexen Antalyaspor), Alper Efe Pazar (Yılport Samsunspor), Diren Dağdeviren (TSG 1899 Hoffenheim), Yusuf Sertkaya (Bursaspor), Emir Bars (PSV Eindhoven)

Forvet: Engin Poyraz Efe Yıldırım (Trabzonspor), Kaan Inanoğlu (MSV Duisburg), Halil Özdemir (Jong KV Mechelen)

Maç programı

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın Elit Tur maç programı şu şekilde:

20 Mart Çarşamba:

TSİ 14.30 Romanya-Türkiye (Town)

23 Mart Cumartesi:

TSİ 17.30 Türkiye-Hırvatistan (Gradski)

26 Mart Salı:

TSİ 16.00 Almanya-Türkiye (Town)

Kaynak: AA

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