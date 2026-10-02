19 yaşındaki milli orta oyuncu Abdulvahap Han, Altekma\'da forma giyecek

EFELER Ligi ekiplerinden Altekma, Fenerbahçe altyapısında yetişen 19 yaşındaki milli orta oyuncu Abdulvahap Han ile anlaşmaya vardı. İzmir ekibinden yapılan açıklamada, "Genç orta oyuncu 2026-27 sezonunda Altekma formasını giyecek. Oyuncumuza Altekma ailesine hoş geldin diyor, başarı dolu bir sezon diliyoruz" denildi. U17 ve U19 milli takımlarında görev yapan Abdulvahap, geçen sezon Fenerbahçe'nin 1'inci Lig'deki takımında ve Fenerbahçe Üniversitesi'nde forma giydi.