19 yaşındaki milli orta oyuncu Abdulvahap Han, Altekma\'da forma giyecek

19 yaşındaki milli orta oyuncu Abdulvahap Han, Altekma'da forma giyecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Altekma, Fenerbahçe altyapısında yetişen 19 yaşındaki milli orta oyuncu Abdulvahap Han ile anlaşmaya vardı. 2026-27 sezonunda Altekma formasını giyecek olan genç oyuncu, geçen sezon Fenerbahçe'nin 1'inci Lig takımı ve Fenerbahçe Üniversitesi'nde forma giydi.
EFELER Ligi ekiplerinden Altekma, Fenerbahçe altyapısında yetişen 19 yaşındaki milli orta oyuncu Abdulvahap Han ile anlaşmaya vardı. İzmir ekibinden yapılan açıklamada, "Genç orta oyuncu 2026-27 sezonunda Altekma formasını giyecek. Oyuncumuza Altekma ailesine hoş geldin diyor, başarı dolu bir sezon diliyoruz" denildi. U17 ve U19 milli takımlarında görev yapan Abdulvahap, geçen sezon Fenerbahçe'nin 1'inci Lig'deki takımında ve Fenerbahçe Üniversitesi'nde forma giydi.
Kaynak: DHA
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