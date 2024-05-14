1969 Bilecik Spor Kulübü İzmirspor'a mağlup oldu - Son Dakika
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1969 Bilecik Spor Kulübü İzmirspor'a mağlup oldu

1969 Bilecik Spor Kulübü İzmirspor\'a mağlup oldu

Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi 1969 Bilecik Spor Kulübü, İzmirspor deplasmanında öne geçmesine rağmen 4-1 kaybetti. Ligde 13. sırada yer alan kırmızı şimşekler, son hafta maçında galibiyet alamadı.

14.05.2024 11:13  Güncelleme: 11:14
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Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi 1969 Bilecik Spor Kulübü 15 takımlı ligi 27 puanla 13'üncü sırada bitirdi. Kırmızı şimşekler ligin son haftasında İzmirspor deplasmanında öne geçmesine rağmen 4-1 kaybetti.

BAL 4. Grup 28'inci haftasında 1969 Bilecik Spor Kulübü, İzmir deplasmanında İzmirspor ile karşı karşıya geldi. Karabağlar Yeşilyurt Sahası'ndan oynana ligin son hafta maçında 1969 Bilecik Spor Kulübü maçın 28'inci dakikasında bir penaltı atışı kazandı. Topun başına geçen Recep Ersoy takımını 1-0 öne geçiren golü kaybetti. Maçın 38'inci dakikasında İzmirsporlu Timur Kosavalı durumu 1-1 getiren golü kaydetti. Bu gol aynı zamanda ilk yarınında skoru oldu. İkinci yarıya coşkuyla başlayan ev sahibi İzmirspor maçın 51'inci dakikasında Timur Kosavalı ve 53'üncü dakikada Sedat Yahşi'nin golleriyle durumu bir anda 3-1'e getirdi. Maçın 75'inci dakikasında Doğukan Güngör maçın skorunu getiren golü kaydetti. Ligin son maçında İzmirspor kendi evinde 1969 Bilecik Spor Kulübünü 4-1 yendi. Bu galibiyetle İzmirspor puanını 49 çıkararak ligi 5'inci sırada bitirdi. 1969 Bilecik Spor Kulübü ise, 27 puanda kaldı.

BAL 4. Grubu 63 puanla Tirespor şampiyon olarak tamamlarken, Afyonkarahisar temsilcisi Bovadin Termal Spor ligi 58 puanla bitirdi. Ligde Kütahya Özel İdare Köy Hizmetleri ve Emirdağspor küme düşen takımlar oldu. Çeşme Belediyespor55 puanla Manisa 1965 Spor ise 51 puanla ligi 3 ve 4'üncü sırada tamamladı.

Öte yandan 1969 Bilecik Spor Kulübü, bu hafta cumartesi günü saat 15: 00'da Bilecik Şeyh Edebali Stadı'ndan 1Amatör Lig şampiyonu Vitraspor ile BAL Play-Out baraj maçına çıkacak. Yenek takım seneye BAL'da mücadele edecek. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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