2 Avrupa kulübünün Türk hakemle ilgili skandal şike iddiası sonrası TFF soruşturma başlattı

18 Ocak 2024'te Antalya Belek'te Avusturya takımı Rapid Wien ile Çek ekibi Slovacko arasında oynanan hazırlık maçında şike yapıldığı öne sürüldü. Söz konusu iddia sonrası TFF konuyla ilgili soruşturma başlattı.

80 BİN EURO BAHİS OYNANDI

Avusturya'dan Kronen Zeitung'da çıkan habere göre; Rapid Wien'in Slovacko'yu 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada 3 kez penaltı düdüğü çalındı. İkiden fazla gol atılacağına dair 80 euro bahis oynandığı belirtilirken, iki takımın da bahis mafyasının kurbanı olduğu iddia edildi. Karşılaşmanın yardımcı hakeminin sürekli olarak cep telefonuna bakmasının ise oldukça şüphe uyandırıcı olduğu ifade edildi.

"MAÇI YÖNETEN KİŞİNİN GEÇERLİ HAKEM LİSANS VİZESİ YOK"

TFF'den konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"18 Ocak Perşembe günü Antalya Belek'te kamp yapmakta olan Avusturya'nın Sk Rapid Wien ve Çekya'nın 1. FC Slovacko kulüpleri arasında oynanan hazırlık maçı ile ilgili iddialar üzerine açıklama yapılma gereği duyulmuştur. Türkiye'de yapılan bu hazırlık maçı ile ilgili iki kulüpten ve ülke federasyonlarından Türkiye Futbol Federasyonu'na herhangi bir izin başvurusu yapılmamıştır.

TFF'ye ilgili ülke federasyonlarından ve iki kulüpten herhangi bir başvuruyapılmadığından söz konusu müsabaka TFF'nin bilgisi dışında oynanmıştır. Bu nedenle söz konusu müsabaka FIFA Uluslararası Maçların Düzenlenmesi Talimatı kapsamı dışında olduğundan, "onaylanmış hazırlık maçı statüsü" bulunmaması nedeniyle maça TFF tarafından hakem ataması da yapılmamıştır. Yapılan incelemede söz konusu maçı yöneten kişinin, geçerli hakem lisans vizesi olmadığı ve TFF bünyesinde faal olarak hakemlik yapmadığı tespit edilmiştir. Söz konusu maç ile ilgili gerekli hukuki süreç başlatılmıştır."