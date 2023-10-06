2 galibiyet 1 mağlubiyet aldık! İşte ülke puanında Türkiye'nin yeri - Son Dakika

2 galibiyet 1 mağlubiyet aldık! İşte ülke puanında Türkiye'nin yeri

Son Güncelleme: 06.10.2023 00:57

Avrupa'daki temsilcilerimizden Galatasaray ve Fenerbahçe'nin bu hafta aldıkları galibiyetler ile ülke puanımız yükseldi.

Avrupa'daki temsilcilerimizden Galatasaray'ın Manchester United'ı, Fenerbahçe'nin ise Spartak Trnava'yı mağlup etmesiyle UEFA ülke puanımız bu hafta da yükseldi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DİREKT TAKIM GÖNDERECEĞİZ

Eğer bu sezon toplanan puanlarla ilk 10'a girilirse, 2024/25 sezonu Süper Lig şampiyonu 2025/26 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarına eleme oynamadan direkt katılacak. Güncel sıralamada Türkiye 9. sırada yer alıyor.

İşte güncel UEFA ülke puanı sıralaması;

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor 2 galibiyet 1 mağlubiyet aldık! İşte ülke puanında Türkiye'nin yeri - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2 galibiyet 1 mağlubiyet aldık! İşte ülke puanında Türkiye'nin yeri - Son Dakika
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