Avrupa'daki temsilcilerimizden Galatasaray'ın Manchester United'ı, Fenerbahçe'nin ise Spartak Trnava'yı mağlup etmesiyle UEFA ülke puanımız bu hafta da yükseldi.
Eğer bu sezon toplanan puanlarla ilk 10'a girilirse, 2024/25 sezonu Süper Lig şampiyonu 2025/26 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarına eleme oynamadan direkt katılacak. Güncel sıralamada Türkiye 9. sırada yer alıyor.
İşte güncel UEFA ülke puanı sıralaması;
Son Dakika › Spor › 2 galibiyet 1 mağlubiyet aldık! İşte ülke puanında Türkiye'nin yeri - Son Dakika