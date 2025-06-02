2. Uluslararası Kiraz Koşusu'nda 2 Bin Sporcu Ter Döktü - Son Dakika
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Spor

2. Uluslararası Kiraz Koşusu'nda 2 Bin Sporcu Ter Döktü

2. Uluslararası Kiraz Koşusu\'nda 2 Bin Sporcu Ter Döktü
02.06.2025 12:51  Güncelleme: 12:53
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Körfez'de düzenlenen 2. Uluslararası Kiraz Koşusu'na 7'den 70'e yurt içi ve yurt dışından katılan yaklaşık 2 bin kişi, yarışlarda madalya ve kupalar için mücadele etti. Koşunun yanı sıra çocuklar için etkinlikler ve spor oyunları da gerçekleştirildi.

Körfez'de düzenlenen 2. Uluslararası Kiraz Koşusu'na 7'den 70'e yurt içi ve yurt dışından 2 bin kişi katıldı. Katılımcıların ter döktüğü koşuda, madalyalar sahiplerini buldu.

Körfez Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği ve bu yıl Hereke'de gerçekleştirilen 2. Uluslararası Kiraz Koşusu, 10 kilometre, halk ve çocuk koşusu olarak düzenlendi. 10 kilometrelik koşuya yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 800 sporcu katılırken, toplam 2 bine yakın sporcu yarışmada ter döktü. Körfez Belediyesi ev sahipliğinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye His Federasyonu ve Merhaba Sporcu iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinliğe; Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, belediye başkan yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş da katıldı. Sabah erken saatlerde başlayan organizasyonda, halk koşusu, çocuk koşusu ve 10K yarışları peş peşe start aldı. Koşu güzergahında hem sporcular hem de izleyiciler büyük heyecan yaşarken, vatandaşlar da koşu parkurunun farklı noktalarında yarışçılara alkışlarla destek verdi.

Kupalar ve madalyalar sahiplerini buldu

Festivalin en renkli bölümlerinden biri de çocuklar için hazırlanan spor ve oyun alanları oldu. Özenle kurulan parkurlarda minikler, hem eğlenceli zaman geçirdi hem de fiziksel aktivitelerle enerjilerini doyasıya attı. Ayrıca gün boyunca süren spor oyunlarıyla gençler, takımlar halinde mücadele ederek dayanışmanın önemini bir kez daha gösterdi. Koşuların ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara madalya ve kupaları takdim edildi.

"Yıl boyunca birçok proje ve organizasyona imza atıyoruz"

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, törende yaptığı konuşmada spora ve gençliğe verdikleri önemin altını çizdi: "Bugün burada sadece koşu gerçekleştirmiyoruz; aynı zamanda birlik, beraberlik ve sağlıklı yaşam için güçlü bir mesaj veriyoruz. Körfez'i sadece sanayisiyle, tarihiyle değil; aynı zamanda spora verdiği değerle de ön plana çıkaracağız. Özellikle gençlerimizin ve çocuklarımızın spora yönelmesi için yıl boyunca birçok proje ve organizasyona imza atıyoruz. Çünkü biliyoruz ki spor, sadece fiziksel gelişim değil; disiplin, özgüven ve dayanışma da kazandırır. Körfez'i sporda marka kent yapma hedefimiz doğrultusunda, bu tür etkinlikleri artırarak sürdüreceğiz." dedi.

Başkan Söğüt, ayrıca Altın Kiraz Festivali'nin sadece eğlence etkinliği değil, aynı zamanda kültürel ve sportif değerlerin yaşatıldığı, toplumsal birlikteliği güçlendiren platform olduğunu da vurguladı. Festival boyunca Hereke'de adeta bayram havası yaşanırken, katılımcılar organizasyondan memnun ayrıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor 2. Uluslararası Kiraz Koşusu'nda 2 Bin Sporcu Ter Döktü - Son Dakika

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