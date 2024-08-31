2'nci Uluslararası Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu'nun Havza-Amasya etabı tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

2'nci Uluslararası Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu'nun Havza-Amasya etabı tamamlandı

2\'nci Uluslararası Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu\'nun Havza-Amasya etabı tamamlandı

Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu'nun (SAMKON) ortaklaşa düzenlediği 2. Uluslararası Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu'nun Havza-Amasya etabı sona erdi. Etabı başarıyla tamamlayan sporculara ödülleri takdim edildi. Tur, Samsun, Havza, Amasya, Çorum ve Çankırı bölgelerinden geçerek Ankara'da son bulacak.

31.08.2024 18:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
TÜRKİYE Bisiklet Federasyonu ve Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu'nun (SAMKON) ortaklaşa düzenlediği 2'nci Uluslararası Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu'nun Havza- Amasya etabı tamamlandı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu ve SAMKON'un ortaklaşa düzenlediği 2'nci Uluslararası Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu'nun Havza-Amasya etabı Saraydüzü Kışla Binası önünde sona erdi. Samsun'dan Ankara'ya tarihin izinde 600 kilometre pedal çevirecek olan bisikletçileri Amasya'da Vali Yardımcısı Adem Ünal, Belediye Başkanı Turgay Sevindi ve vatandaşlar Saraydüzü Kışla Binası'nda karşıladı. Etabı başarıyla tamamlayarak dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi. Havza-Amasya etabını Flanders Region Belçika bisiklet takımının 37 yaşındaki sporcusu Rutger Wouters ilk sırada tamamladı. Rutger Wouters'a madalyası Amasya Vali Yardımcısı Adem Ünal tarafından takdim edildi. Belediye Başkanı Turgay Sevindi tarafından da başarılı sporculara kente özgü ürünler hediye verildi.

17 takım 89 profesyonel sporcunun katıldığı, 4 gün 4 etap halinde devam eden Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu, Samsun, Havza, Amasya, Çorum ve Çankırı bölgelerinden geçerek Ankara'da kurucu Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde son bulacak.

TURGAY SEVİNDİ: TURNUVAYA EV SAHİPLİĞİ YAPMAKTAN MUTLUYUZ

Bisiklet turnuvasına ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını belirten Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, " Mustafa Kemal Atatürk'ün 105 yıl önce bağımsızlık meşalesini yaktığı kent Amasya'dayız. Bugün 30 Ağustos Zafer Bayram etkinlikleri kapsamında Kurtuluş Yolu Bisiklet Turnuvası'na Amasya olarak ev sahipliği yapıyoruz. Gayet keyifli bir etkinlik. Biz de ev sahipliği yapmaktan mutluyuz. Hem şehrimizin tanıtımı hem de bağımsızlık meşalesinin yakıldığı kent olarak gururlu ve mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Amasya etabını tamamlayan sporcular yarın Çorum etabı için pedal çevirmek üzere yola çıkacak.

Kaynak: DHA

Saraydüzü, Türkiye, Samsun, Amasya, Havza, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor 2'nci Uluslararası Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu'nun Havza-Amasya etabı tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB-Şanghay arasında tercih yapmıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB-Şanghay arasında tercih yapmıyoruz
16:45 Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür’den Uyarı: ’Tunceli’de Deprem Bekliyorum’ Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür'den Uyarı: 'Tunceli'de Deprem Bekliyorum'
16:36 Bütün bu rezilliğin nedeni para Kadın kasiyere küfürler edip soda şişesi attı Bütün bu rezilliğin nedeni para! Kadın kasiyere küfürler edip soda şişesi attı
16:11 Anne ve amcanın gözaltına alınması sonrası Narin’in babasından ilk sözler Anne ve amcanın gözaltına alınması sonrası Narin'in babasından ilk sözler
15:09 Diyarbakır’da kaybolan Narin’in amcası ve annesi gözaltına alındı Diyarbakır'da kaybolan Narin'in amcası ve annesi gözaltına alındı
09:00 Bahçelievler Devlet Hastanesi’nde Silahlı Saldırı: 5 Kişi Yaralandı Bahçelievler Devlet Hastanesi'nde Silahlı Saldırı: 5 Kişi Yaralandı
08:58 Şanlıurfa’da düğünde yaşanan talihsiz anlar sosyal medyada viral oldu Şanlıurfa'da düğünde yaşanan talihsiz anlar sosyal medyada viral oldu
08:57 Astrolog Aysun Koç: Yeniay’da 3 burca beklenmedik fırsatlar geliyor Astrolog Aysun Koç: Yeniay'da 3 burca beklenmedik fırsatlar geliyor
08:16 İlk Türk erkek oldu İbrahim Çelikkol’a İtalya’dan ödül İlk Türk erkek oldu! İbrahim Çelikkol'a İtalya'dan ödül
08:11 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 25 şüpheli yakalandı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 25 şüpheli yakalandı
07:55 Jose Mourinho, Alanyaspor maçı öncesi tabureye çıkarak poz verdi Jose Mourinho, Alanyaspor maçı öncesi tabureye çıkarak poz verdi
07:43 Uraz Kaygılaroğlu, Taş Kağıt Makas dizisine katıldı Uraz Kaygılaroğlu, Taş Kağıt Makas dizisine katıldı
01:17 Atatürk’e hakaret eden şahıs gözaltına alındı Atatürk'e hakaret eden şahıs gözaltına alındı
00:47 Sakaryaspor Taraftarları Mahmut Yıldırım Maskeleriyle Amedspor Maçına Gitti Sakaryaspor Taraftarları Mahmut Yıldırım Maskeleriyle Amedspor Maçına Gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2024 19:43:23. #1.12#
SON DAKİKA: 2'nci Uluslararası Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu'nun Havza-Amasya etabı tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement