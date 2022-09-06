Aldatıldıktan sonra ağır depresyona giren ve Atalanta ile sözleşmesini fesheden Josip Ilicic'in son hali futbolseverleri üzdü - Son Dakika
Üye Girişi

Aldatıldıktan sonra ağır depresyona giren ve Atalanta ile sözleşmesini fesheden Josip Ilicic'in son hali futbolseverleri üzdü

06.09.2022 09:48

2020 yılında sürpriz için gittiği ülkesi Slovenya'da eşini başka bir erkekle yakalayan yıldız futbolcu Josip Ilicic'in yaşanan olay sonrası geride kalan 2 yıl içindeki değişimi sosyal medyada gündem oldu. Psikolojisi bozulan ve ağır depresyona giren Ilicic'in İtalyan ekibi Atalanta ile sözleşmesini feshetmesinin ardından bir hayli kilo alması ve saçlarının beyazlaması dikkat çekti.

İtalya Seria A'nın yıldız futbolcularından biri olan 34 yaşındaki Josip Ilicic'in 2 yıl içindeki değişimini görenler gözlerine inanamadı. 2020 yılında sürpriz bir ziyarette bulunduğu ülkesi Slovenya'da eşini başka bir erkekle yakalayan Ilicic, o günden sonra adeta hayata küstü.

Eşi tarafından aldatılınca hayata küsen Josip Ilicic'in değişimi herkesi şaşkına çevirdi

FUTBOLSEVERLER GÖZLERİNE İNANAMADI

Gündeme bomba gibi düşen olayın ardından psikolojisi bozulan, futboldan uzaklaşan ve oynadığı futbolla başarısına ortak olduğu İtalyan ekibi Atalanta ile sözleşmesini fesheden Ilicic, sosyal medyaya düşen son görüntüleriyle futbolseverleri resmen şaşkına çevirdi.

Eşi tarafından aldatılınca hayata küsen Josip Ilicic'in değişimi herkesi şaşkına çevirdi

"2 YIL İÇİNDE RESMEN ÇÖKMÜŞ"

Eski fit halinden eser kalmayan ve bir hayli kilo aldığı gözlenen Sloven futbolcunun saçlarının beyazladığı da dikkatlerden kaçmadı. Ilicic'in fotoğraflarını paylaşan çok sayıda sosyal medya kullanıcısı böylesine yıldız bir futbolcunun bu hale nasıl geldiğine inanamadıklarını söyledi.

YORUMLAR
500

Atalanta BC, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aldatıldıktan sonra ağır depresyona giren ve Atalanta ile sözleşmesini fesheden Josip Ilicic'in son hali futbolseverleri üzdü - Son Dakika


Son Dakika
10:04 Ömer Tuğrul İnançer'in cenazesine Necati Şaşmaz ve Uğur Pektaş da katıldı
09:50 Türkiye ile ilgili "mülteci" vaatleri tartışma konusu olan Lizz Truss'a Boris Johnson'dan destek: Attıkları her adımda yanlarındayım
09:48 Aldatıldıktan sonra ağır depresyona giren ve Atalanta ile sözleşmesini fesheden Josip Ilicic'in son hali futbolseverleri üzdü
09:35 9 karısı olan adamın ilk eşinden çılgınca sözler: Ben de keyif almaya başladım
09:31 Erdoğan'ın "İzmir'i unutma" resti sonrası polemiğe dahil olan Çekya'ya Dışişleri'nden tepki: Yunanistan'ın tacizlerini görmezden gelmek garabettir
09:27 Fenerbahçe forvete doymuyor! Marsilya'nın Devler Ligi kadrosuna alınmayan Bakambu'nun transferi için ilk temas kuruldu
09:18 Sahnede göğüsleri açılan Bülent Ersoy zor anlar yaşadı!
09:04 Çin'de geliştirilen solunabilir koronavirüs aşısına "acil kullanım" onayı verildi
09:06 Avrupa'ya doğal gaz akışını durduran Rusya'dan videolu tehdit: Bu kış oldukça zor geçecek
09:03 "HDP'ye bakanlık sözü" tartışmaları büyürken İYİ Parti lideri Meral Akşener 2 gün sonra kararını verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2022 10:19:40. #1.11#
SON DAKİKA: Aldatıldıktan sonra ağır depresyona giren ve Atalanta ile sözleşmesini fesheden Josip Ilicic'in son hali futbolseverleri üzdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement