A Grubu 5. ve son maçında yarın İspanya ile karşı karşıya gelecek A Milli Takım , galip gelmesi halinde Berlin 'e grup lideri olarak gidecek.

Gruplarda şu ana kadar oynanan karşılaşmaların ardından İspanya , Türkiye , Fransa , Almanya , Slovenya , Yunanistan , Ukrayna , Polonya , Sırbistan ve Finlandiya son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.

Kaynak: AA

Türkiye, İspanya, Fransa, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası - Son Dakika

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