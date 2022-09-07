2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası - Son Dakika
Üye Girişi

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası

07.09.2022 00:02
2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A, B, C ve D gruplarında 4. maçlar yapıldı.

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A, B, C ve D gruplarında 4. maçlar yapıldı.

Gruplarda şu ana kadar oynanan karşılaşmaların ardından İspanya, Türkiye, Fransa, Almanya, Slovenya, Yunanistan, Ukrayna, Polonya, Sırbistan ve Finlandiya son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.

A Grubu 5. ve son maçında yarın İspanya ile karşı karşıya gelecek A Milli Takım, galip gelmesi halinde Berlin'e grup lideri olarak gidecek.

Alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu

Belçika-Türkiye: 63-78

Karadağ-İspanya: 65-82

Gürcistan- Bulgaristan: 80-92

B Grubu

Bosna Hersek-Fransa: 68-81

Macaristan- Litvanya: 64-87

Almanya-Slovenya: 80-88

C Grubu

Estonya- Büyük Britanya: 94-62

Yunanistan-Ukrayna: 99-79

İtalya- Hırvatistan: 81-76

D Grubu:

Hollanda-Polonya: 69-75

Finlandiya-Çekya: 98-88

İsrail-Sırbistan: 78-89

2 grupta 6 maç oynanacak

Turnuvaya yarın A ve B gruplarında oynanacak 6 karşılaşmayla devam edilecek.

Maçların programı şöyle:

14.30 Türkiye-İspanya

15.30 Litvanya-Bosna Hersek

17.15 Bulgaristan-Belçika

18.15 Fransa-Slovenya

20.00 Gürcistan-Karadağ

21.30 Macaristan-Almanya

YORUMLAR
500
Fransa Dışişleri Bakanı Colonna: 'Türkiye ve Yunanistan birbirine saygı duymalı' Fransa Dışişleri Bakanı Colonna: 'Türkiye ve Yunanistan birbirine saygı duymalı' Dün Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüşen Fransız bakan, Atina'ya gider gitmez Türkiye karşıtı açıklamalar yaptı Dün Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüşen Fransız bakan, Atina'ya gider gitmez Türkiye karşıtı açıklamalar yaptı
Kaynak: AA

Türkiye, İspanya, Fransa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:37 19 yıl sonra bir ilk! Devler Ligi, Cristiano Ronaldo'suz başladı
23:15 Eski Fenerbahçe Başkanı Tahsin Kaya'nın çalışanını tokatladığı görüntüler ortaya çıktı
23:06 Trabzonspor, Kouassi'yi kiralık olarak Fatih Karagümrük'e gönderdi
22:31 Tokat'ta MHP'li belediye başkanı silahlı saldırıya uğradı
22:06 Alanyaspor'dan Tayfur Bingöl kiralık olarak Beşiktaş'a transfer oldu
22:03 Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta sürprizle başladı! Dinamo Zagreb, Chelsea'yi tek golle geçti
21:45 Devler Ligi'ne iyi başlayan Borussia Dortmund, Trabzonspor'u eleyen Kopenhag'ı farklı devirdi
21:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'te söz verdi: Ziraat Bankası genel müdürümüze gerekli talimatı verdim
21:12 Bakan Nureddin Nebati'den KOBİ'lere Hazine Destekli Kefalet Paketi müjdesi
20:48 Rahatsızlanınca arabasıyla hastaneye giden adamın beyin kanaması geçirdiği öğrenildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2022 00:03:34. #1.11#
SON DAKİKA: 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement