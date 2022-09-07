2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A, B, C ve D gruplarında 4. maçlar yapıldı.
Gruplarda şu ana kadar oynanan karşılaşmaların ardından İspanya, Türkiye, Fransa, Almanya, Slovenya, Yunanistan, Ukrayna, Polonya, Sırbistan ve Finlandiya son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.
A Grubu 5. ve son maçında yarın İspanya ile karşı karşıya gelecek A Milli Takım, galip gelmesi halinde Berlin'e grup lideri olarak gidecek.
Alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu
Belçika-Türkiye: 63-78
Karadağ-İspanya: 65-82
Gürcistan- Bulgaristan: 80-92
B Grubu
Bosna Hersek-Fransa: 68-81
Macaristan- Litvanya: 64-87
Almanya-Slovenya: 80-88
C Grubu
Estonya- Büyük Britanya: 94-62
Yunanistan-Ukrayna: 99-79
İtalya- Hırvatistan: 81-76
D Grubu:
Hollanda-Polonya: 69-75
Finlandiya-Çekya: 98-88
İsrail-Sırbistan: 78-89
2 grupta 6 maç oynanacak
Turnuvaya yarın A ve B gruplarında oynanacak 6 karşılaşmayla devam edilecek.
Maçların programı şöyle:
14.30 Türkiye-İspanya
15.30 Litvanya-Bosna Hersek
17.15 Bulgaristan-Belçika
18.15 Fransa-Slovenya
20.00 Gürcistan-Karadağ
21.30 Macaristan-Almanya
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