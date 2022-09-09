2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası - Son Dakika
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2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası

09.09.2022 00:10
2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda C ve D Grubu'nda son 16 turuna yükselen takımlar belli oldu.

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda C ve D Grubu'nda son 16 turuna yükselen takımlar belli oldu.

Grup aşamasındaki 5. ve son maçların ardından C Grubu'nda Yunanistan, Hırvatistan, Ukrayna ve İtalya, D Grubu'nda ise Sırbistan, Finlandiya, Polonya ve Çekya son 16 turu biletini aldı.

Almanya'nın başkenti Berlin'in ev sahipliği yapacağı son 16 turunda Yunanistan-Çekya, Finlandiya-Hırvatistan, Ukrayna-Polonya ve Sırbistan-İtalya eşleşmeleri oluştu.

Alınan sonuçlar şöyle:

C Grubu:

Hırvatistan-Ukrayna: 90-85

Estonya-Yunanistan: 69-90

Büyük Britanya-İtalya: 56-90

D Grubu:

Finlandiya- Hollanda: 88-67

Çekya- İsrail: 88-77

Sırbistan-Polonya: 96-69

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Kaynak: AA

Hırvatistan, Yunanistan, Ukrayna, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası - Son Dakika

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