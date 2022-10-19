Benzema ödül törenine eli bandajsız çıktı! Serçe parmağının şeklini görenler çok şaşırdı - Son Dakika
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Benzema ödül törenine eli bandajsız çıktı! Serçe parmağının şeklini görenler çok şaşırdı

19.10.2022 20:45

2022 Ballon d'Or ödülünü kazanan Real Madrid'in yıldızı Karim Benzema, ödül törenine elinde bandaj olmadan çıktı. Yıllardır Fransız golcünün bandajlı görüntüsüne alışmış futbolseverler bu durum karşısında büyük şok yaşarken Benzema'nın serçe parmağının görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

Real Madrid formasıyla geçen sezon Şampiyonlar Ligi ve La Liga'da şampiyonluğa ulaşan Karim Benzema, 2022 Ballon d'Or ödülünün sahibi oldu. Fransız golcü ödül töreninde büyük bir sürprize imza attı.

PARMAĞINDA ŞEKİL BOZUKLUĞU VAR

Sağ elinin serçe parmağı, 2019 yılında Real Betis ile oynadıkları maçta kırılan Benzema, o dönem teknik direktörünün talebi doğrultusunda fedakarlık yaparak ameliyat olmamıştı. Sezon sonu ameliyat olmak isteyen Fransız golcü büyük bir şok yaşadı. Kemiği yanlış kaynayan Benzema'nın serçe parmağında şekil bozukluğu oldu. Düzeltilmesi için parmağın yeniden kırılması fikrine sıcak bakmayan Benzema, sağ elindeki bandajı hiç çıkarmadı.

Benzema'nın eli bandajsız görüntülendi! Serçe parmağının halini görenler gözlerine inanamadı

TÖRENE BANDAJSIZ GELDİ

Yaşadığı sayısız başarı sayesinde bandajlı eliyle bir ikona dönüşen Karim Benzema, 2022 Ballon d'Or ödülünü almaya bandajsız geldi. Fransız golcünün serçe parmağını görenler büyük bir şaşkınlık yaşarken, o anlara ait fotoğraf sosyal medyada gündem oldu.

Benzema'nın eli bandajsız görüntülendi! Serçe parmağının halini görenler gözlerine inanamadı
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Karim Benzema, Real Madrid, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Benzema ödül törenine eli bandajsız çıktı! Serçe parmağının şeklini görenler çok şaşırdı - Son Dakika
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