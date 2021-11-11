2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 9. haftası, 5 maçla başladı.
Azerbaycan, evinde 21. dakikada 10 kişi kaldığı maçta Lüksemburg'a 3-1 yenildi.
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 9. haftasında 5 maçta alınan sonuçlar şöyle:
Azerbaycan-Lüksemburg: 1-3
Gürcistan- İsveç: 2-0
Rusya-Güney Kıbrıs Rum Kesimi: 6-0
Ermenistan-Kuzey Makedonya: 0-5
Gecenin oynanacak diğer maçları ise şöyle:
İrlanda Cumhuriyeti- Portekiz, Yunanistan- İspanya, Slovakya- Slovenya, Malta- Hırvatistan, Almanya- Liechtenstein, Romanya-İzlanda
Kaynak: AA
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