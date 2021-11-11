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2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - Son Dakika

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

11.11.2021 22:23
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 9. haftası, 5 maçla başladı.

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 9. haftası, 5 maçla başladı.

Azerbaycan, evinde 21. dakikada 10 kişi kaldığı maçta Lüksemburg'a 3-1 yenildi.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 9. haftasında 5 maçta alınan sonuçlar şöyle:

Azerbaycan-Lüksemburg: 1-3

Gürcistan- İsveç: 2-0

Rusya-Güney Kıbrıs Rum Kesimi: 6-0

Ermenistan-Kuzey Makedonya: 0-5

Gecenin oynanacak diğer maçları ise şöyle:

İrlanda Cumhuriyeti- Portekiz, Yunanistan- İspanya, Slovakya- Slovenya, Malta- Hırvatistan, Almanya- Liechtenstein, Romanya-İzlanda

2022 Dünya Kupası, Dünya Kupası, Azerbaycan, Lüksemburg, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - Son Dakika Spor


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