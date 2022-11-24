Dünya Kupası'nda Kamerun'a gol atan İsviçreli Embolo neredeyse üzüntüden ağlayacaktı! - Son Dakika
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Dünya Kupası'nda Kamerun'a gol atan İsviçreli Embolo neredeyse üzüntüden ağlayacaktı!

24.11.2022 14:31

2022 Dünya Kupası G Grubu mücadelesinde takımını Kamerun karşısında öne geçiren golü atan Embolo'nun sevinmemesi gündem oldu. Golcü futbolcu, Kamerun asıllı olduğu için topu filelerle buluşturduktan sonra sevinç gösterisinde bulunmadı.

Katar'da devam eden 2022 Dünya Kupası'nda İsviçre'yi Kamerun karşısında öne geçiren golü atan Embolo'nun yaptığı hareket çok konuşuldu.

TAKIMINI ÖNE GEÇİRDİ

Dünya Kupası G Grubu'nda Embolo, 48. dakikada takımını öne geçiren golü attı. Topu filelerle buluşturan yıldız golcü daha sonra herhangi bir sevinç gösterisinde bulunmazken, bu hareketi neden yaptığı merak konusu oldu.

Dünya Kupası'nda gol attı, neredeyse üzüntüden ağlayacaktı! Gerçek sonradan ortaya çıktı

KAMERUN ASILLI OLDUĞU İÇİN SEVİNMEDİ

Embolo'nun Kamerun'a gol attıktan sonra neden sevinmediği ortaya çıktı. Topu filelerle buluşturduktan sonra sevinmeyen hatta üzülen yıldız futbolcu, Kamerun asıllı olduğu için bu hareketi yaptı.

YORUMLAR
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Kamerun, İsviçre, Katar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya Kupası'nda Kamerun'a gol atan İsviçreli Embolo neredeyse üzüntüden ağlayacaktı! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dünya Kupası'nda Kamerun'a gol atan İsviçreli Embolo neredeyse üzüntüden ağlayacaktı! - Son Dakika
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