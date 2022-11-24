İsviçre, Dünya Kupası'nda Kamerun'u tek golle devirdi - Son Dakika
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İsviçre, Dünya Kupası'nda Kamerun'u tek golle devirdi

24.11.2022 15:00

2022 Dünya Kupası G Grubu maçında İsviçre, Kamerun'u 1-0 yendi. İsviçre'ye galibiyeti getiren golü 48. dakikada Kamerun asıllı futbolcu Embolo kaydetti. Yıldız golcünün Kamerun asıllı olmasından dolayı attığı gole sevinmemesi dikkat çekti.

Katar'da devam eden 2022 Dünya Kupası'nda İsviçre ile Kamerun karşı karşıya geldi. F Grubu'nun ilk maçında galibiyeti 1-0'lık sonuçla İsviçre elde etti.

İSVİÇRE'DEN 3 PUANLI BAŞLANGIÇ

Karşılaşmanın büyük bölümünde oyunun hakimi olan İsviçre'ye galibiyeti getiren golü 48. dakikada Embolo kaydetti. Bu sonuçla İsviçre, grupta ilk maçından 3 puanla ayrıldı.

EMBOLO GOL ATTI, SEVİNMEDİ

İsviçre'nin tek golünü atan Embolo, topu filelerle buluşturduktan sonra sevinmedi. Yıldız futbolcunun bu hareketi neden yaptığı sonradan ortaya çıktı. Topu filelerle buluşturduktan sonra sevinmeyen hatta üzülen yıldız futbolcu, Kamerun asıllı olduğu için herhangi bir mutluluk belirtisi göstermedi.

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Son Dakika Spor İsviçre, Dünya Kupası'nda Kamerun'u tek golle devirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsviçre, Dünya Kupası'nda Kamerun'u tek golle devirdi - Son Dakika
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