İsviçre, Dünya Kupası'nda Kamerun'u tek golle devirdi

Katar'da devam eden 2022 Dünya Kupası'nda İsviçre ile Kamerun karşı karşıya geldi. F Grubu'nun ilk maçında galibiyeti 1-0'lık sonuçla İsviçre elde etti.
Karşılaşmanın büyük bölümünde oyunun hakimi olan İsviçre'ye galibiyeti getiren golü 48. dakikada Embolo kaydetti. Bu sonuçla İsviçre, grupta ilk maçından 3 puanla ayrıldı.
İsviçre'nin tek golünü atan Embolo, topu filelerle buluşturduktan sonra sevinmedi. Yıldız futbolcunun bu hareketi neden yaptığı sonradan ortaya çıktı. Topu filelerle buluşturduktan sonra sevinmeyen hatta üzülen yıldız futbolcu, Kamerun asıllı olduğu için herhangi bir mutluluk belirtisi göstermedi.
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