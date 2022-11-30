ABD yenilgisiyle Dünya Kupası'ndan elenen İran'da muhalifler sokağa döküldü! Çılgınca eğlendiler - Son Dakika
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ABD yenilgisiyle Dünya Kupası'ndan elenen İran'da muhalifler sokağa döküldü! Çılgınca eğlendiler

30.11.2022 08:37

2022 Dünya Kupası B Grubu son maçında ABD'ye yenilen İran turnuvaya veda etti. Karşılaşmanın ardından İran'da sokaklara çıkan rejim muhalifleri kalabalıklar halinde kutlamalarda bulundu.

İran'ın Katar'da düzenlenen 2022 FİFA Dünya Kupası çerçevesinde ABD ile oynadığı maçta mağlup olmasının ardından sokaklara çıkan rejim muhalifleri kalabalıklar halinde sevinç gösterisinde bulundu.

MUHALİFLER SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Sosyal medyada, Katar'daki Dünya Kupası'nda İran'ın ABD'ye 1-0 yenilgisi sonrası sokaklara çıkan bazı grupların, slogan atıp havai fişek ateşleyerek mağlubiyet kutlaması yaptıkları görüntüler yer aldı. Görüntülerde ülkenin Tahran, Gurve, Reşt, Gorgan, Cevanrud, Erdebil, Urumiye, Senendec, Merivan, Dezful, Ahvaz, Zencan, Mahabad, Sakkız ve Kamyaran gibi birçok şehrinde sokaklara çıkan muhalif gruplar sevinç gösterisinde bulundu.

BOYKOT ÇAĞRISINDA BULUNMUŞLARDI

Görüntülerde, kutlama yapan İranlıların slogan atarak havai fişek ateşlediği, araç konvoyları oluşturduğu anlar yer alıyor.

Başkent Tahran'da konferans salonları, sinema ve kafelerde maçı toplu izleyen seyirciler evlerine üzüntü içinde dönerken, olası galibiyet kutlamaları için yapılan hazırlıklar ise iptal edilmişti. İran'da Mahsa Emini'nin gözaltına alındıktan sonra ölmesi sonrası protesto düzenleyen göstericiler, İran'ın 2022 FİFA Dünya Kupası maçlarını boykot çağrısında bulunarak maçların izlenmemesini istemişti.

1156 MAHKUM SERBEST BIRAKILMIŞTI

İran'ın kazanması durumunda sevinç gösterisinde bulunulmamasına ilişkin çağrılar birçok yerde karşılık bulmuştu. İran daha önce oynadığı İngiltere maçında 6-2 mağlup olurken Galler maçını 2-0 üstünlükle kazanmıştı. Galler maçı sonrası İran'ın şehirlerinde halk sokaklara çıkarak kutlamalarda bulunmuştu. Galler maçı galibiyetinden sonra Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei özel bir talimat yayınlamış 1156 mahkum serbest bırakılmıştı.

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Son Dakika Spor ABD yenilgisiyle Dünya Kupası'ndan elenen İran'da muhalifler sokağa döküldü! Çılgınca eğlendiler - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD yenilgisiyle Dünya Kupası'ndan elenen İran'da muhalifler sokağa döküldü! Çılgınca eğlendiler - Son Dakika
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