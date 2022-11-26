Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar, yaşadığı sakatlık sonrası ayağının içler acısı halini paylaştı - Son Dakika
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Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar, yaşadığı sakatlık sonrası ayağının içler acısı halini paylaştı

26.11.2022 22:20
Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar, yaşadığı sakatlık sonrası ayağının içler acısı halini paylaştı

Dünya Kupası'nda Brezilya'nın Sırbistan'ı 2-0 mağlup ettiği mücadelede sakatlanan yıldız futbolcu Neymar, ayağının son halini paylaştı. Neymar'ın şişmiş ayağını görenler büyük şok yaşarken Brezilya Futbol Federasyonu, Neymar'ın İsviçre maçında sahada olamayacağını açıkladı.

Katar'da devam eden Dünya Kupası'nda Brezilya, ilk maçında Sırbistan'ı 2-0 mağlup etti. Karşılaşmada Neymar sakatlanarak mücadeleye devam edemezken, yıldız futbolcu durumunun ciddiyetini gözler önüne seren bir görsel paylaştı.

AYAĞININ SON HALİ İÇLER ACISI

Brezilya Milli Takımı'nın yıldızı Neymar, sosyal medya hesabından sakatlanması sonrası ayağının son halini paylaştı. 30 yaşındaki futbolcunun ayağının oldukça şiş olduğu görülürken, Brezilya Futbol Federasyonu'ndan konuya ilişkin açıklama geldi.

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İSVİÇRE MAÇINDA YOK

Brezilya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Sırbistan maçında ayak bileğinden sakatlanan Neymar'ın İsviçre karşısında takımdaki yerini alamayacağı ifade edildi.

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SON DAKİKA: Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar, yaşadığı sakatlık sonrası ayağının içler acısı halini paylaştı - Son Dakika
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