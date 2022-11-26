Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar, yaşadığı sakatlık sonrası ayağının içler acısı halini paylaştı

Katar 'da devam eden Dünya Kupası'nda Brezilya , ilk maçında Sırbistan 'ı 2-0 mağlup etti. Karşılaşmada Neymar sakatlanarak mücadeleye devam edemezken, yıldız futbolcu durumunun ciddiyetini gözler önüne seren bir görsel paylaştı.

Raphinha'nın bu sözler çok konuşulur: Neymar'ın en büyük hatası Brezilya'da doğmak, bu ülke onun yeteneklerini hak etmiyor