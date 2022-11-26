Katar'da devam eden Dünya Kupası'nda Brezilya, ilk maçında Sırbistan'ı 2-0 mağlup etti. Karşılaşmada Neymar sakatlanarak mücadeleye devam edemezken, yıldız futbolcu durumunun ciddiyetini gözler önüne seren bir görsel paylaştı.
Brezilya Milli Takımı'nın yıldızı Neymar, sosyal medya hesabından sakatlanması sonrası ayağının son halini paylaştı. 30 yaşındaki futbolcunun ayağının oldukça şiş olduğu görülürken, Brezilya Futbol Federasyonu'ndan konuya ilişkin açıklama geldi.
Brezilya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Sırbistan maçında ayak bileğinden sakatlanan Neymar'ın İsviçre karşısında takımdaki yerini alamayacağı ifade edildi.
Son Dakika › Spor › Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar, yaşadığı sakatlık sonrası ayağının içler acısı halini paylaştı - Son Dakika