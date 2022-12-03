Güney Koreli futbolcu Heung Mın Son'un hayatının en uzun 6 dakikası!

Dünya Kupası H Grubu'nda Güney Kore, 1-0 geriye düştüğü maçta Portekiz'i 2-1 mağlup etti. Uruguay ile aynı puan ve averaja sahip Güney Koreli futbolcular gruptan çıkmalarını kutlayabilmek için Uruguay- Gana maçına odaklandı.
Maçın bitimiyle birlikte grubun diğer karşılaşması olan Uruguay-Gana karşılaşmasının bitmesini heyecanla bekleyen Koreli futbolcular, son düdüğün gelmesiyle birlikte dakikalarca sevinerek son 16'ya kalmalarını kutladı.
Heyecan dolu bekleyişin ardından açıklamalarda bulunan yıldız futbolcu Heung Mın Son, "Uruguay maçının bitmesini beklerken hayatımın en uzun 6 dakikasını geçirdim" ifadelerini kullandı.
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