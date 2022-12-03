Güney Koreli futbolcu Heung Mın Son'un hayatının en uzun 6 dakikası! - Son Dakika
Üye Girişi

Güney Koreli futbolcu Heung Mın Son'un hayatının en uzun 6 dakikası!

03.12.2022 12:31

2022 Dünya Kupası H Grubu son karşılaşmalarında Güney Kore, Portekiz'i 2-1'lik skorla yendi. Galibiyete rağmen futbolcular gruptan çıkmayı netleştirmek için Uruguay-Gana maçının sonucunu bekledi. Heyecanlı bekleyişin sonunda Güney Kore son 16'ya kalırken takımın yıldız futbolcu Heung Mın Son, "Uruguay maçının bitmesini beklerken hayatımın en uzun 6 dakikasını geçirdim" ifadelerini kullandı.

Dünya Kupası H Grubu'nda Güney Kore, 1-0 geriye düştüğü maçta Portekiz'i 2-1 mağlup etti. Uruguay ile aynı puan ve averaja sahip Güney Koreli futbolcular gruptan çıkmalarını kutlayabilmek için Uruguay- Gana maçına odaklandı.

Heung Mın Son'un hayatının en uzun 6 dakikası!

SEVİNMEK İÇİN URUGUAY MAÇININ BİTMESİNİ BEKLEDİLER

Maçın bitimiyle birlikte grubun diğer karşılaşması olan Uruguay-Gana karşılaşmasının bitmesini heyecanla bekleyen Koreli futbolcular, son düdüğün gelmesiyle birlikte dakikalarca sevinerek son 16'ya kalmalarını kutladı.

Heung Mın Son'un hayatının en uzun 6 dakikası!

"HAYATIMIN EN UZUN 6 DAKİKASINI GEÇİRDİM"

Heyecan dolu bekleyişin ardından açıklamalarda bulunan yıldız futbolcu Heung Mın Son, "Uruguay maçının bitmesini beklerken hayatımın en uzun 6 dakikasını geçirdim" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Dünya Kupası'nda bir sürpriz daha! Portekiz'i deviren Güney Kore gruptan çıkmayı başardı Dünya Kupası'nda bir sürpriz daha! Portekiz'i deviren Güney Kore gruptan çıkmayı başardı 2022 FIFA Dünya Kupası: Güney Kore 2022 FIFA Dünya Kupası: Güney Kore

Portekiz Milli Futbol Takımı, Güney Kore, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Güney Koreli futbolcu Heung Mın Son'un hayatının en uzun 6 dakikası! - Son Dakika


Son Dakika
12:47 Okul çağındaki çocukları hedef alıyor! İşte korku yaratan gizemli hastalığın 4 belirtisi var
12:19 ABD'li kadının Türklere sorduğu soru gülme krizine soktu! Sosyal medyadan cevap yağıyor
12:08 Ünlü eski yıldız Ronaldo'dan ilginç cinsel ilişki açıklaması! Kupaya odaklanma şekli şaşkınlık yarattı
11:47 Esra Ezmeci, "Hesabı ödemeyen erkeğe saygı duyulmaz" açıklamasıyla tartışma yarattı
11:39 Dolandırıcılık çetesi lideri rüya gibi bir hayat yaşıyormuş! Vatandaşlardan çaldıklarını böyle yemişler
11:30 Malezya kıyısında nehirden fırlayan timsah, küçük bebeği babasının gözleri önünde yuttu
11:25 Esad, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmeyi reddetti! 4 gün önceki demecinde sinyali vermişti
11:12 10 yıldır göz kapaklarını tek bir kere bile kırpmadı! Acılı anne: Gözlerinden kan geliyor
11:02 Doktorun iftira attığı uzman çavuşu hastane çıkışı protesto etmişlerdi! O sağlık çalışanlarına ceza üstüne ceza yağdı
11:00 Kiralık ev tutmak için İstanbul'a gelen adam, dolandırıldığını anlayınca eşyalarıyla sokakta kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2022 12:59:37. #1.12#
SON DAKİKA: Güney Koreli futbolcu Heung Mın Son'un hayatının en uzun 6 dakikası! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement