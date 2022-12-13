Türk halkının Dünya Kupası'ndaki favorisi Fransa oldu - Son Dakika
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Türk halkının Dünya Kupası'ndaki favorisi Fransa oldu

13.12.2022 21:48

2022 Dünya Kupası'nda yarı final heyecanı yaşanırken Türkiye'de 1100 kişinin katıldığı ankette Fransa ve Arjantin'in oyları dikkat çekti. Anket sonuçlarına göre Türk halkının yüzde 44,1 ile Fransa'nın Dünya Kupası'nın şampiyonu olacağını söylerken yüzde 36.1'i de Arjantin'i favori olarak gördü.

2022 Dünya Kupası'nda son dört belli olurken Areda Survey 1100 kişiye "Sizce Dünya Kupası'nın Şampiyonu Hangi Ülke Olur?" diye sordu. Türk halkının yüzde 44,1'i Fransa cevabını verdi.

TÜRK HALKININ YÜZDE 44,1'İ FRANSA DİYOR

Dünya Kupası'ndaki diğer yarı final eşleşmesinde Fransa ile Fas karşı karşıya gelecek. İki ekip bugüne kadar beş kez karşı karşıya gelirken, Fransa rakibine hiç yenilmemiş durumda. Anket sonuçları da yüzde 44,1 ile Fransa'nın Dünya Kupası'nın Şampiyonu olacağının tahmin edildiğini gösteriyor.

ARJANTİN İLE HIRVATİSTAN

2022 FIFA Dünya Kupası'nda ilk yarı final maçında Arjantin ile Hırvatistan bugün karşılaşacak. İki takım Dünya Kupası'nda 3. kez karşı karşıya gelecek. Araştırma sonuçlarına göre Türk halkı Arjantin'in yüzde 36,1 ile Hırvatistan'ın ise yüzde 7,1 ile Dünya Kupası'nın şampiyonu olacağını düşünüyor.

METODOLOJİ

Bu araştırma Aralık 2022 tarihleri arasında 1100 kişinin katılımıyla kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile 'Areda Survey'in Profil Bazlı Dijital Paneli' kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

Türk halkına seçimini yaptı! Dünya Kupası'nın şampiyonu Fransa
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Daha önceki tahminlerinde yanılmayan Kent isimli maymun Dünya Kupası yarı final maçı için tercihini yaptı Daha önceki tahminlerinde yanılmayan Kent isimli maymun Dünya Kupası yarı final maçı için tercihini yaptı 2022 FIFA Dünya Kupası Yarı Final: Arjantin - Hırvatistan maçına doğru (2) 2022 FIFA Dünya Kupası Yarı Final: Arjantin - Hırvatistan maçına doğru (2)

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