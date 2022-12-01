Bu görüntüler Dünya Kupası'na damga vurdu! Turnuvadan elenen İran'ın tecrübeli ismi, ABD'li futbolcunun omuzunda ağladı - Son Dakika
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Bu görüntüler Dünya Kupası'na damga vurdu! Turnuvadan elenen İran'ın tecrübeli ismi, ABD'li futbolcunun omuzunda ağladı

01.12.2022 09:29

2022 Dünya Kupası'nda ABD'ye yenilerek turnuvadan elenen İran'da futbolcu Ramin Rezaian'ın rakibi Antonee Robinson'un omuzunda ağladığı görüntüler sosyal medyaya damga vurdu. ABD ile İran arasındaki siyasi gerilime rağmen futbolcuların birbirine olan sağduyusu ve desteği büyük alkış aldı.

Katar'da devam eden 2022 Dünya Kupası'nın B Grubu'nun son maçında ABD, İran'ı 1-0 mağlup ederek turnuvanın dışına itti. Karşılaşma sonrası İranlı futbolcular büyük üzüntü yaşarken Ramin Rezaian ile Antonee Robinson'un kameralara yansıyan görüntüsü çok konuşuldu.

RAKİBİNİN OMUZUNDA AĞLADI

ABD'nin kazandığı karşılaşmanın ardından uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek anlar yaşandı. İranlı futbolcular maçın sona ermesiyle büyük üzüntü yaşarken, gözyaşlarını tutamayan İranlı Ramin Rezaian, ABD'li futbolcu Antonee Robinson'un omuzunda ağladı.

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SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU

Bu görüntüler sosyal medyada büyük ses getirirken, futbolseverler tarafından binlerce kez paylaşıldı. Birçok kişi kameralara yansıyan o anlar için "Futbol sadece futbol değildir." yorumunda bulundu.

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İran, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bu görüntüler Dünya Kupası'na damga vurdu! Turnuvadan elenen İran'ın tecrübeli ismi, ABD'li futbolcunun omuzunda ağladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bu görüntüler Dünya Kupası'na damga vurdu! Turnuvadan elenen İran'ın tecrübeli ismi, ABD'li futbolcunun omuzunda ağladı - Son Dakika
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