Katar'da devam eden 2022 Dünya Kupası'nın B Grubu'nun son maçında ABD, İran'ı 1-0 mağlup ederek turnuvanın dışına itti. Karşılaşma sonrası İranlı futbolcular büyük üzüntü yaşarken Ramin Rezaian ile Antonee Robinson'un kameralara yansıyan görüntüsü çok konuşuldu.
ABD'nin kazandığı karşılaşmanın ardından uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek anlar yaşandı. İranlı futbolcular maçın sona ermesiyle büyük üzüntü yaşarken, gözyaşlarını tutamayan İranlı Ramin Rezaian, ABD'li futbolcu Antonee Robinson'un omuzunda ağladı.
Bu görüntüler sosyal medyada büyük ses getirirken, futbolseverler tarafından binlerce kez paylaşıldı. Birçok kişi kameralara yansıyan o anlar için "Futbol sadece futbol değildir." yorumunda bulundu.
Son Dakika › Spor › Bu görüntüler Dünya Kupası'na damga vurdu! Turnuvadan elenen İran'ın tecrübeli ismi, ABD'li futbolcunun omuzunda ağladı - Son Dakika