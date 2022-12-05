Messi'nin eşi Antonela, oğlunun tribünde yaptığı hareketi görünce sert tepki gösterdi - Son Dakika
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Messi'nin eşi Antonela, oğlunun tribünde yaptığı hareketi görünce sert tepki gösterdi

05.12.2022 10:25

Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin'in Avustralya'yı yenerek çeyrek finale yükseldiği mücadeleyi Messi'nin ailesi tribünden takip etti. Arjantinli yıldızın eşi Antonela, oğlu Mateo'nun ağzındaki sakızı fırlatması sonrası oldukça sinirlendiği ve oğlunu bu hareketi bir daha yapmaması konusunda sert bir şekilde uyardığı anlar objektiflere yansıdı.

Katar'da devam eden 2022 Dünya Kupası'nda yoluna doludizgin devam eden Arjantin Milli Takımı'nda Messi'nin ailesinin tribündeki görüntüsü olay oldu.

MESSI GOL ATTI

Lionel Messi'nin ailesi Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin'in Avustralya'yı 2-1 yendiği mücadelede tribündeki yerini aldı. Arjantinli yıldızın attığı ilk gol sonrası büyük sevinç yaşayan ailede, Messi'nin 7 yaşındaki çocuğu Mateo annesini kızdıran bir harekete imza attı.

MATEO, ANNESİNİ SİNİRLENDİRDİ

Messi'nin eşi Antonela ve oğlu Mateo, tribündeki diğer taraftarların büyük ilgisini çekerken, sürekli kayda alındılar. O anlarda Mateo'nun ağzındaki sakızı çıkarıp fırlatması annesini oldukça sinirlendirdi. Oğlunu sert bir dille uyaran Antonela, bir daha bu hareketin tekrarlanmamasını istedi.

İşte o anlardan kareler:

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