Katar'da devam eden 2022 Dünya Kupası'nda yoluna doludizgin devam eden Arjantin Milli Takımı'nda Messi'nin ailesinin tribündeki görüntüsü olay oldu.
Lionel Messi'nin ailesi Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin'in Avustralya'yı 2-1 yendiği mücadelede tribündeki yerini aldı. Arjantinli yıldızın attığı ilk gol sonrası büyük sevinç yaşayan ailede, Messi'nin 7 yaşındaki çocuğu Mateo annesini kızdıran bir harekete imza attı.
Messi'nin eşi Antonela ve oğlu Mateo, tribündeki diğer taraftarların büyük ilgisini çekerken, sürekli kayda alındılar. O anlarda Mateo'nun ağzındaki sakızı çıkarıp fırlatması annesini oldukça sinirlendirdi. Oğlunu sert bir dille uyaran Antonela, bir daha bu hareketin tekrarlanmamasını istedi.
İşte o anlardan kareler:
Son Dakika › Spor › Messi'nin eşi Antonela, oğlunun tribünde yaptığı hareketi görünce sert tepki gösterdi - Son Dakika